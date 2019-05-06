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06 мая 2019, понедельник, 17:58 903
Президент 2019-05-06T18:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленский попросил раввинов помочь наладить диалог с жителями Донбасса и Крыма

Зеленский попросил раввинов помочь наладить диалог с жителями Донбасса и Крыма

Зеленский с раввинами. Фото: Команда Зеленского/Facebook
Зеленский с раввинами. Фото: Команда Зеленского/Facebook

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский призывает представителей Совета раввинов Украины способствовать построению диалога с жителями оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

Зеленский заявил это на встрече с представителями Совета раввинов Украины в понедельник.

"Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они - украинцы, наши сограждане", - подчеркнул он.

Кроме того, на встрече речь шла о борьбе с антисемитизмом, участники отметили, что в Украине сегодня эта проблема не является такой острой, как в других странах мира.

Также раввины приветствовали Зеленского с избранием на пост Президента и выразили свою поддержку во всех его мирных инициативах.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский 30 апреля встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

В этот же день Зеленский встретился с Патриархом Филаретом, который призвал его использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла, а также обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополитом Киевским Онуфрием ситуацию, сложившуюся в религиозной сфере в Украине.

Также раввины рассказали Зеленскому, что результаты выборов Президента подтвердили отсутствие в Украине антисемитизма.

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