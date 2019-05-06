Зеленский обтекаемо пособолезновал трагедии в "Шереметьево"

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский пособолезновал близким погибших в трагедии в московском аэропорту "Шереметьево".

Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - написал новоизбранный Президент.

В то же время действующий Президент Петро Порошенко никак не высказался по поводу шереметьевской трагедии.

Как сообщали Українські Новини, лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В России назвали основные версии крушения самолета в "Шереметьево".

СМИ писали, что в пожаре самолета в московском Шереметьево погиб гражданин США.