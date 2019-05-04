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04 мая 2019, суббота, 16:13 254
Политика 2019-05-04T16:14:35+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что его команда готовит "ответ" на выдачу Россией паспортов жителям "ЛДНР"

Зеленский заявил, что его команда готовит "ответ" на выдачу Россией паспортов жителям "ЛДНР"

Владимир Зеленский. Фото: 112
Владимир Зеленский. Фото: 112

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл сегодня в Верховную Раду, заявил, что его команда имеет предложения к Верховной Раде касательно выдачи Россией паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом пишет "112".

Так, перед встречей с депутатами и председателями фракций Зеленский рассказал журналистам, что его команда предложит Верховной Раде "несколько ходов" реакции на решение России выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО.

"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу – секретов нет", - рассказал журналистам Зеленский.

При этом он добавил, что намерен обсудить с народными депутатами и друге вопросы, в том числе свою инаугурацию.

"Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", - добавил Зеленский, подчеркивая, что ждет результативных переговоров.

Как сообщали Українські Новини, Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Тем временем, Россия на заседании заявила, что не считает упрощение выдачи паспортов РФ для жителей оккупированного Донбасса нарушением "минских договоренностей".

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