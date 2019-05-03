Советники Зеленского обсудили с послами ЕС усиление санкций против России

Советник новоизбранного Президента Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк и советник по антикоррупционной политике Руслан Рябошапка обсудили с послами стран-членов Европейского Союза усиление санкций против России.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.\r\n"Нас заверили в полной поддержке. Есть понимание, что усиление санкций против России необходимо", - сообщил Александр Данилюк.\r\nТакже стороны обсудили активизацию работы в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия и Франция) и противодействии провокациям России, в частности выдаче паспортов жителям Донбасса.\r\nПо словам Александра Данилюка, команда Зеленского намерена фокусироваться также на решении гуманитарных проблем, таких как восстановление моста в Станице Луганской.\r\nКроме того, 3 мая Данилюк и Рябошапка встретились с дипломатическими советниками председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, также запланированы встречи с политическим советниками председателя ЕС Дональда Туска.\r\nКак сообщали Українськi Новини, советник Зеленского назвал приоритет новоизбранного Президента во внешней политике.\r\nТем временем в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.