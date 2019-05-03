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03 мая 2019, пятница, 17:35 80
Внешняя политика 2019-05-03T17:40:53+03:00
Українські Новини
Советники Зеленского обсудили с послами ЕС усиление санкций против России

Советники Зеленского обсудили с послами ЕС усиление санкций против России

Флаг Европейского Союза. Фото: e-news
Флаг Европейского Союза. Фото: e-news

Советник новоизбранного Президента Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк и советник по антикоррупционной политике Руслан Рябошапка обсудили с послами стран-членов Европейского Союза усиление санкций против России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

"Нас заверили в полной поддержке. Есть понимание, что усиление санкций против России необходимо", - сообщил Александр Данилюк.

Также стороны обсудили активизацию работы в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия и Франция) и противодействии провокациям России, в частности выдаче паспортов жителям Донбасса.

По словам Александра Данилюка, команда Зеленского намерена фокусироваться также на решении гуманитарных проблем, таких как восстановление моста в Станице Луганской.

Кроме того, 3 мая Данилюк и Рябошапка встретились с дипломатическими советниками председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, также запланированы встречи с политическим советниками председателя ЕС Дональда Туска.

Как сообщали Українськi Новини, советник Зеленского назвал приоритет новоизбранного Президента во внешней политике.

Тем временем в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Больше новостей о: Санкции против России Советники Александр Данилюк Послы ЕС Руслан Рябошапка Владимир Зеленский

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