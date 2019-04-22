В команде Зеленского заявили, что он поднимет вопрос цены на газ перед Кабмином

Владимир Зеленский, который одержал победу на выборах Президента Украины, перед правительством поднимет вопрос обоснованности цены на газ. Об этом заявил представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк в комментарии "УП".

Так, Данилюк сообщил, что рыночная цена на газ существенно уменьшилась и это должно отразиться на рынке Украины.

"Вы знаете, что сфера тарифов не находится в сфере компетенции президента. Но мы уже проанализировали ситуацию, мы видим, что рыночная цена на газ уменьшилась, существенно уменьшилась по сравнению с зимним периодом. Если мы говорим о рыночной цене, то ожидания таковы, что это должно отразиться на рынке Украины", - сказал Данилюк.

После вступления в должность Зеленский спросит об обоснованности цен на газ у Кабинета министров.

"Что мы сейчас видим – то, что газ для населения стоит дороже, [цена] как для бизнеса. То есть конечно, когда президент вступит в свою должность, он будет поднимать этот вопрос достаточно принципиально перед правительством. Да, это ответственность правительства, но будет очень интересно посмотреть, какая будет аргументация правительства по рыночным условиям", – сказал Данилюк.

Также Данилюк сказал, что касательно привлечения к ответственности представителей власти за коррупционные преступления Зеленский не будет мешать работе антикоррупционных органов.

"Что касается посадок. Что может сделать президент? Он не будет вмешиваться в процессы и мешать антикоррупционным органам делать свою работу. Сам он не может сажать или не сажать людей – тогда он ничем не будет отличаться от старой системы".

"Поэтому еще раз: у президента не будет кнопки посадить чиновников, но он будет обеспечивать условия, чтобы правоохранительные органы и суды занимались своей работой", - заявил Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов.

Тем временем, "Нефтегаз" не будет снижать цены на газ для населения из-за несогласованности постановлений Кабмина.