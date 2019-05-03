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03 мая 2019, пятница, 14:22 1461
Политика 2019-05-03T14:50:44+03:00
Українські Новини
Советник Зеленского назвал приоритет новоизбранного Президента во внешней политике

Советник Зеленского назвал приоритет новоизбранного Президента во внешней политике

Александр Данилюк. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Александр Данилюк. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Приоритетом новоизбранного Президента Владимира Зеленского во внешней политике является активизация работы "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сказал журналистам в Брюсселе (Бельгия) бывший министр финансов Александр Данилюк, который в команде Зеленского курирует международные отношения, финансы, экономику и банковскую политику, передают Українськi Новини.

"Ключевое для нас, приоритетом (во внешней политике) будет возобновление, активизация работы "нормандского формата". Для нас тут важнее не как можно быстрее провести встречу, а наполнить ее содержанием", - сказал Данилюк.

Он отметил, что избиратели Зеленского хотят решения проблемы войны на Донбассе.

Также Данилюк отметил, что задачей Зеленского является подготовиться к саммиту Украина-Европейский Союз в июле (планируется на 8 июля) и международной конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто (Канада).

Данилюк сообщил, что он с советником Зеленского Русланом Рябошапкой (курирует вопросы охраны права и антикоррупционной политики), находятся в Брюсселе по приглашению Европейской комиссии и Европарламента для обсуждения первых шагов Зеленского на посту Президента и его готовности отвечать на вызовы, стоящие перед Украиной.

В ходе встреч они в том числе обсуждают подготовку к саммиту Украина-ЕС.

По словам Данилюка, в ходе встреч в Брюсселе они с Рябошапкой увидели понимание того, что новый Президент Украины имеет очень высокий уровень поддержки украинцев и готовность европейских партнеров помогать, в частности, в вопросах безопасности.

Рябошапка и Данилюк также отметили, что одной из первых законодательных инициатив Зеленского будет законопроект о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение с предложением дополнительных инструментов для нивелирования амнистии незаконных капиталов.

Данилюк подчеркнул, что это решение должно быть принято в ближайшее время, так как это одно из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и в Европейской комиссии также этого ждут.

Как сообщали Українськi Новини, в Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому.

Ранее Зеленский заявил, что не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом.

Также в интервью изданию "РБК-Украина" 18 апреля Зеленский сообщил, что считает Владимира Путина врагом, не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса.

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