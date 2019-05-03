Данилюк обговорив енергетичну незалежність України з міністром енергетики США

Радник новообраного Президента Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, який заявив, що його не цікавить посада міністра закордонних справ, обговорив посилення енергетичної незалежності України з міністром енергетики США Ріком Перрі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.\r\n"На зустрічі йшлося про залучення інвестицій у збільшення видобуваня природного газу в Україні, можливі шляхи поставки американського скрапленого природного газу, а також про реформування ринку газу в Україні, включаючи НАК "Нафтогаз", - сказано в ньому.\r\nПереговори відбулися 2 травня в Брюсселі.\r\nДанилюк зазначив, що для України і Європейського Союзу роль США в диверсифікації поставок енергоресурсів дуже важлива, оскільки це знижує політичні ризики і здешевлює енергоресурси для споживачів.\r\nКрім того, учасники зустрічі обговорили співробітництво у сфері ядерної енергетики, зокрема підвищення надійності і ефективності діючих ядерних блоків, а також розвиток напряму розробки і будівництва малих модульних реакторів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, радники Зеленського Данилюк і Руслан Рябошапка провели зустріч з послами країн-членів ЄС. Також радник Зеленського назвав пріоритет новообраного Президента у зовнішній політиці.\r\nРаніше в команді Зеленського заявили, що він підніме питання ціни на газ перед Кабміном.