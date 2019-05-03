Данилюк обговорив енергетичну незалежність України з міністром енергетики США

Радник новообраного Президента Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, який заявив, що його не цікавить посада міністра закордонних справ,

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"На зустрічі йшлося про залучення інвестицій у збільшення видобуваня природного газу в Україні, можливі шляхи поставки американського скрапленого природного газу, а також про реформування ринку газу в Україні, включаючи НАК "Нафтогаз", - сказано в ньому.

Переговори відбулися 2 травня в Брюсселі.

Данилюк зазначив, що для України і Європейського Союзу роль США в диверсифікації поставок енергоресурсів дуже важлива, оскільки це знижує політичні ризики і здешевлює енергоресурси для споживачів.

Крім того, учасники зустрічі обговорили співробітництво у сфері ядерної енергетики, зокрема підвищення надійності і ефективності діючих ядерних блоків, а також розвиток напряму розробки і будівництва малих модульних реакторів.

Як повідомляли Українські Новини, радники Зеленського Данилюк і Руслан Рябошапка провели зустріч з послами країн-членів ЄС. Також радник Зеленського назвав пріоритет новообраного Президента у зовнішній політиці.

Раніше в команді Зеленського заявили, що він підніме питання ціни на газ перед Кабміном.