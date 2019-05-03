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03 травня 2019, пʼятниця, 21:18 10
Зовнішня політика 2019-05-03T21:45:01+03:00
Українські Новини
Данилюк обговорив енергетичну незалежність України з міністром енергетики США

Данилюк обговорив енергетичну незалежність України з міністром енергетики США

Олександр Данилюк. Фото: radiosvoboda
Олександр Данилюк. Фото: radiosvoboda

Радник новообраного Президента Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, який заявив, що його не цікавить посада міністра закордонних справ, обговорив посилення енергетичної незалежності України з міністром енергетики США Ріком Перрі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"На зустрічі йшлося про залучення інвестицій у збільшення видобуваня природного газу в Україні, можливі шляхи поставки американського скрапленого природного газу, а також про реформування ринку газу в Україні, включаючи НАК "Нафтогаз", - сказано в ньому.

Переговори відбулися 2 травня в Брюсселі.

Данилюк зазначив, що для України і Європейського Союзу роль США в диверсифікації поставок енергоресурсів дуже важлива, оскільки це знижує політичні ризики і здешевлює енергоресурси для споживачів.

Крім того, учасники зустрічі обговорили співробітництво у сфері ядерної енергетики, зокрема підвищення надійності і ефективності діючих ядерних блоків, а також розвиток напряму розробки і будівництва малих модульних реакторів.

Як повідомляли Українські Новини, радники Зеленського Данилюк і Руслан Рябошапка провели зустріч з послами країн-членів ЄС. Також радник Зеленського назвав пріоритет новообраного Президента у зовнішній політиці.

Раніше в команді Зеленського заявили, що він підніме питання ціни на газ перед Кабміном.

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