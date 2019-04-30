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30 апреля 2019, вторник, 11:31 327
Президент 2019-04-30T14:08:17+03:00
Українські Новини
За март Порошенко заработал 28 тысяч гривен и остался без надбавок и премий

За март Порошенко заработал 28 тысяч гривен и остался без надбавок и премий

Заработная плата Президента Петра Порошенко за март составила 28 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработная плата Президента Украины П. Порошенко за март 2019 начислена в размере должностного оклада - 28 000 гривен", - сказано в нем.

Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д) Президенту не установлено.

Из зарплаты вычеслено 5 460 гривен налогов и сборов, после чего оставшиеся 22 540 гривен перечислены в соответствии с заявлением Порошенко в определенный им благотворительный фонд.

Название этого фонда в ответе не уточняется, однако согласно данным портала использования публичных средств деньги перечислены "Благотворительному фонду Порошенко".

Как сообщали Українськi Новини, явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа). ЦИК прогнозирует, что результаты второго тура выборов Президента будут официально объявлены после праздников.

Уже в день выборов мировые лидеры начали поздравлять Зеленского с победой. В том числе Президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией".

В свою очередь Порошенко признал проигрыш Зеленскому на выборах Президента, но считает, что "войну" не проиграл. В частности, Порошенко пообещал сторонникам вернуться на Банковую "через год, так через год".

Официально результаты выборов будут объявлены во вторник, 30 апреля.

Инаугурация Зеленского должна состояться не позднее 30 мая.

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