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30 квітня 2019, вівторок, 11:31 9
Президент 2019-04-30T13:20:03+03:00
Українські Новини
За березень Порошенко заробив 28 тисяч гривень і залишився без надбавок і премій

За березень Порошенко заробив 28 тисяч гривень і залишився без надбавок і премій

Заробітна плата Президента Петра Порошенка за березень склала 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітна плата Президента України П. Порошенко за березень 2019 нарахована в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень", - сказано в ньому.

Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президенту не встановлено.

Із зарплати вычеслено 5 460 гривень податків і зборів, після чого залишилися 22 540 гривень перераховані у відповідності з заявою Порошенко у визначений ним благодійний фонд.

Назва цього фонду у відповіді не уточнюється, проте згідно з даними порталу використання публічних коштів гроші перераховані "Благодійного фонду Порошенка".

Як повідомляли Українські Новини, явка виборців у другому турі виборів Президента склала 62,09% по Україні і 61,37% всього (з урахуванням закордонного округу). ЦВК прогнозує, що результати другого туру виборів Президента будуть офіційно оголошені після свят.

Вже в день виборів світові лідери почали вітати Зеленського з перемогою. У тому числі Президент США Дональд Трамп привітав Зеленського з перемогою та "блискучої кампанією".

У свою чергу Порошенко визнав програш Зеленському на виборах Президента, але вважає, що "війну" не програв. Зокрема, Порошенко пообіцяв прихильникам повернутися на Банкову "через рік, то через рік".

Офіційно результати виборів будуть оголошені у вівторок, 30 квітня.

Інавгурація Зеленського повинна відбутися не пізніше 30 травня.

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