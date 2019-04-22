Видео дня: Порошенко пообещал сторонникам вернуться "через год, так через год"

Под Администрацией Президента сторонники действующего Президента собрались, чтобы поблагодарить Петра Порошенко за 5 лет его работы и попрощаться с ним.

Присутствующие на акции вместе спели Гимн Украины, также они скандируют "Дякуємо" и "Порошенко".

Кроме того, присутствующие поблагодарили первую леди Марину Порошенко за поддержку инклюзивного образования со словами "дякуємо, пані Марино".

Порошенко в ходе выступления напомнил, что он не собирается идти из политики.

"Мы идем побеждать на парламентские выборы, и мы вернемся на банковую на следующих парламентских выборах", - сказал Порошенко.

Люди начали скандировать "через год", на что Порошенко ответил, "через год, так через год".

"Единственное, что мы не можем допустить - это отчаяния", – сказал Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко победил во втором туре в заграничном округе.

По подсчету ЦИКом 99% бюллетеней за Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, за Порошенко - 24,46%.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскому сильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.