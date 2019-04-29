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29 квітня 2019, понеділок, 18:30 65
Президент 2019-04-30T00:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський в шортах не захотів спілкуватися з російськими журналістами в Туреччині

Зеленський в шортах не захотів спілкуватися з російськими журналістами в Туреччині

Російські журналісти обманом потрапили на територію турецького готелю, де на вихідних відпочивав обраний президентом України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сторінці в Facebook команди Зеленського.

"Під час короткочасного відпочинку Володимира Зеленського на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу "Росія", які представилися гостями готелю, відверто збрехавши, а також сфотографувалися з Володимиром Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію ", - сказано в заяві.

Фрагмент відеозапису спілкування Зеленського з журналістамі згодом показали в пропагандистській передачі "60 хвилин", яку ведуть Ольга Скабєєва і Євген Попов.

На відео Зеленський відмовляється відповідати на питання, кажучи, що "це поганий початок" відносин і що він не зобов'язаний спілкуватися з російськими журналістами.

"У соціальних мережах, фейсбуці - сміливий, все знає і навіть, вибачте на слові, зухвалий. Але на питання про Мінських угодах не відповідає ", - прокоментувала це відео Скабєєва.

Нагадаємо, турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі.

Тим часом ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією.

Зеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".

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