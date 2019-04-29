Зеленський в шортах не захотів спілкуватися з російськими журналістами в Туреччині

Російські журналісти обманом потрапили на територію турецького готелю, де на вихідних відпочивав обраний президентом України Володимир Зеленський.\r\nПро це йдеться на сторінці в Facebook команди Зеленського.\r\n"Під час короткочасного відпочинку Володимира Зеленського на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу "Росія", які представилися гостями готелю, відверто збрехавши, а також сфотографувалися з Володимиром Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію ", - сказано в заяві.\r\nФрагмент відеозапису спілкування Зеленського з журналістамі згодом показали в пропагандистській передачі "60 хвилин", яку ведуть Ольга Скабєєва і Євген Попов.\r\nНа відео Зеленський відмовляється відповідати на питання, кажучи, що "це поганий початок" відносин і що він не зобов'язаний спілкуватися з російськими журналістами.\r\n"У соціальних мережах, фейсбуці - сміливий, все знає і навіть, вибачте на слові, зухвалий. Але на питання про Мінських угодах не відповідає ", - прокоментувала це відео Скабєєва.\r\nНагадаємо, турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі.\r\nТим часом ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією.\r\nЗеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".