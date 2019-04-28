Папа Франциск поздравил с Пасхой православных христиан восточных церквей

В воскресенье, 28 апреля, Папа Франциск поздравил православных христиан восточных церквей с праздником Пасхи и пожелал радости, сообщает Vatican News.

Так, Папа проговорил молитву "Царица неба" и обратился к верующим.

"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху согласно юлианскому календарю, составляю искренние пожелания. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром", - пожелал отец Франциск.

Как сообщали Українські Новини, Епифаний и Онуфрий поздравили украинцев с Пасхой.

Также с Пасхой поздравил украинцев Зеленский и заявил, что "свет победит тьму".

Кроме того, Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой.

На католическую Пасху Папа Римский Франциск пожелал мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса.