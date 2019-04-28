Папа Франциск поздравил с Пасхой православных христиан восточных церквей

В воскресенье, 28 апреля, Папа Франциск поздравил православных христиан восточных церквей с праздником Пасхи и пожелал радости, сообщает Vatican News.\r\nТак, Папа проговорил молитву "Царица неба" и обратился к верующим.\r\n"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху согласно юлианскому календарю, составляю искренние пожелания. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром", - пожелал отец Франциск.\r\nКак сообщали Українські Новини, Епифаний и Онуфрий поздравили украинцев с Пасхой.\r\nТакже с Пасхой поздравил украинцев Зеленский и заявил, что "свет победит тьму".\r\nКроме того, Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой.\r\nНа католическую Пасху Папа Римский Франциск пожелал мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса.