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28 апреля 2019, воскресенье, 20:15 147
Общество 2019-04-28T20:18:30+03:00
Українські Новини
Папа Франциск поздравил с Пасхой православных христиан восточных церквей

Папа Франциск поздравил с Пасхой православных христиан восточных церквей

Папа Франциск. Фото: feber.se
Папа Франциск. Фото: feber.se

В воскресенье, 28 апреля, Папа Франциск поздравил православных христиан восточных церквей с праздником Пасхи и пожелал радости, сообщает Vatican News.

Так, Папа проговорил молитву "Царица неба" и обратился к верующим.

"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху согласно юлианскому календарю, составляю искренние пожелания. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром", - пожелал отец Франциск.

Как сообщали Українські Новини, Епифаний и Онуфрий поздравили украинцев с Пасхой.

Также с Пасхой поздравил украинцев Зеленский и заявил, что "свет победит тьму".

Кроме того, Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой.

На католическую Пасху Папа Римский Франциск пожелал мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса.

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