Фото дня: служба в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве

Сегодня, 28 апреля, на Пасху к Свято-Михайловскому Златоверхому монастырю с 4 утра начали приходить люди с пасхальными корзинами.\r\nОб этом сообщил "Информатор".\r\nСообщается, что люди приезжали целыми семьями и приносили с собой пасхальные корзины во внутренний двор монастыря. Затем к ним выходил священнослужитель, который освящал продукты.\r\n "Желающие могли также зайти в храм, поставить свечку и помолиться. По окончанию процесса многие делали селфи на фоне красивого монастыря, чтобы выложить фото в соцсети и поздравить друзей с праздником Пасхи", - сказано в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСлужба. Фото: "Информатор"\r\nКак сообщали Українські Новини, военнослужащие десятой отдельной горно-штурмовой бригады раскрасили танк в стиле писанки в честь Пасхи-2019.\r\nЕпифаний поздравил украинцев с Пасхой.\r\nРанее украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху. \r\nНа Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России.