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28 апреля 2019, воскресенье, 19:59 692
Общество 2019-04-28T20:00:04+03:00
Українські Новини
Фото дня: служба в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве

Фото дня: служба в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве

Служба. Фото:
Служба. Фото: "Информатор"

Сегодня, 28 апреля, на Пасху к Свято-Михайловскому Златоверхому монастырю с 4 утра начали приходить люди с пасхальными корзинами.

Об этом сообщил "Информатор".

Сообщается, что люди приезжали целыми семьями и приносили с собой пасхальные корзины во внутренний двор монастыря. Затем к ним выходил священнослужитель, который освящал продукты.

 "Желающие могли также зайти в храм, поставить свечку и помолиться. По окончанию процесса многие делали селфи на фоне красивого монастыря, чтобы выложить фото в соцсети и поздравить друзей с праздником Пасхи", - сказано в сообщении.

Служба. Фото: Служба. Фото: "Информатор"

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