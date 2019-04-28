Пасха-2019: традиции дня и правила праздничной трапезы

Сегодня, 28 апреля, православные христиане отмечают самый большой религиозный праздник в году – Светлое Христово Воскресение, Пасху. Ежегодно его дата приходится на разные дни, однако неизменные традиции соблюдаются идентично из года в год. О том, как провести день, соблюдая все обряды, расскажут Українські Новини.

После страстной недели, когда со скорбью вспоминаются страдания Христа и установлено множество запретов, праздник Пасхи знаменует для христиан торжество света над тьмой, жизни над смертью и проводится в радостном расположении духа с традиционным торжественным столом после 48-дневного Великого поста.

Рано утром нужно посетить церковь, где проводится обряд освящения корзинок с подготовленными к празднику куличами и пасхальными яйцами (остальные продукты добавляются по желанию), который символизирует Божественное благословение и благодарность Господу за яства.

После прихода из храма принято всей семьей собираться за праздничной трапезой. Начинать стоит с молитвы – только после этого можно приступать к еде.

Согласно обычаю, сначала нужно скушать освященное в церкви яйцо – чаще всего одно яйцо разрезают на каждого члена семьи. После этого правильным будет попробовать паску и только потом приступать к другим блюдам.

Связывают эту традицию с тем, что яйцо символизирует жизнь. К тому же значение яйца на Пасху принимает и другой вид: как из мертвой скорлупы появляется жизнь, так и Иисус вышел с гроба для Новой Жизни.

Если же на Пасху нужно идти в гости, то в подарок хозяевам преподносят куличи со стандартным в этот день приветствием "Христос Воскрес!". Ответить на приветствие нужно словами "Воистину Воскрес!".

В праздник нельзя предаваться грусти и унынию, поскольку Пасха – главный религиозный и наиболее торжественный праздник года.

Также до конца дня нельзя заниматься какой-либо работой. Все приготовления, уборку и ремонт нужно было закончить в течение Страстной недели. На Пасху же большой грех тратить время великого дня на домашний труд.

В столь светлый праздник стоит порадовать поздравлениями близких, отправиться на прогулку, посвятить все время общению с семьей и друзьями, а также отдыху.

Приметы:

если на Пасху ясно светит солнце, то через три дня будет непогода;

на Пасху дождь или облачно – будет урожай;

когда на Пасху спит хозяин – упадет пшеница, а если хозяйка - лен.

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При этом католики уже отпраздновали Пасху 21 апреля, а евреи отметили Песах 19 апреля.