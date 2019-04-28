Пасха-2019: традиции дня и правила праздничной трапезы

Сегодня, 28 апреля, православные христиане отмечают самый большой религиозный праздник в году – Светлое Христово Воскресение, Пасху. Ежегодно его дата приходится на разные дни, однако неизменные традиции соблюдаются идентично из года в год. О том, как провести день, соблюдая все обряды, расскажут Українські Новини.\r\nПосле страстной недели, когда со скорбью вспоминаются страдания Христа и установлено множество запретов, праздник Пасхи знаменует для христиан торжество света над тьмой, жизни над смертью и проводится в радостном расположении духа с традиционным торжественным столом после 48-дневного Великого поста.\r\nРано утром нужно посетить церковь, где проводится обряд освящения корзинок с подготовленными к празднику куличами и пасхальными яйцами (остальные продукты добавляются по желанию), который символизирует Божественное благословение и благодарность Господу за яства.\r\nПосле прихода из храма принято всей семьей собираться за праздничной трапезой. Начинать стоит с молитвы – только после этого можно приступать к еде.\r\nСогласно обычаю, сначала нужно скушать освященное в церкви яйцо – чаще всего одно яйцо разрезают на каждого члена семьи. После этого правильным будет попробовать паску и только потом приступать к другим блюдам.\r\nСвязывают эту традицию с тем, что яйцо символизирует жизнь. К тому же значение яйца на Пасху принимает и другой вид: как из мертвой скорлупы появляется жизнь, так и Иисус вышел с гроба для Новой Жизни.\r\nЕсли же на Пасху нужно идти в гости, то в подарок хозяевам преподносят куличи со стандартным в этот день приветствием "Христос Воскрес!". Ответить на приветствие нужно словами "Воистину Воскрес!".\r\nВ праздник нельзя предаваться грусти и унынию, поскольку Пасха – главный религиозный и наиболее торжественный праздник года.\r\nТакже до конца дня нельзя заниматься какой-либо работой. Все приготовления, уборку и ремонт нужно было закончить в течение Страстной недели. На Пасху же большой грех тратить время великого дня на домашний труд.\r\nВ столь светлый праздник стоит порадовать поздравлениями близких, отправиться на прогулку, посвятить все время общению с семьей и друзьями, а также отдыху.\r\nПриметы:\r\n\r\nесли на Пасху ясно светит солнце, то через три дня будет непогода;\r\nна Пасху дождь или облачно – будет урожай;\r\nкогда на Пасху спит хозяин – упадет пшеница, а если хозяйка - лен.\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщали о том, куда пойти на Пасху в Киеве. А также как правильно завершить поститься.\r\nПри этом католики уже отпраздновали Пасху 21 апреля, а евреи отметили Песах 19 апреля.