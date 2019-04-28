подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
28 апреля 2019, воскресенье, 05:50 47
Lifestyle 2019-04-28T06:33:33+03:00
Українські Новини
Пасха-2019: традиции дня и правила праздничной трапезы

Пасха-2019: традиции дня и правила праздничной трапезы

Пасхальные корзины
Пасхальные корзины

Сегодня, 28 апреля, православные христиане отмечают самый большой религиозный праздник в году – Светлое Христово Воскресение, Пасху. Ежегодно его дата приходится на разные дни, однако неизменные традиции соблюдаются идентично из года в год. О том, как провести день, соблюдая все обряды, расскажут Українські Новини.

После страстной недели, когда со скорбью вспоминаются страдания Христа и установлено множество запретов, праздник Пасхи знаменует для христиан торжество света над тьмой, жизни над смертью и проводится в радостном расположении духа с традиционным торжественным столом после 48-дневного Великого поста.

Рано утром нужно посетить церковь, где проводится обряд освящения корзинок с подготовленными к празднику куличами и пасхальными яйцами (остальные продукты добавляются по желанию), который символизирует Божественное благословение и благодарность Господу за яства.

После прихода из храма принято всей семьей собираться за праздничной трапезой. Начинать стоит с молитвы – только после этого можно приступать к еде.

Согласно обычаю, сначала нужно скушать освященное в церкви яйцо – чаще всего одно яйцо разрезают на каждого члена семьи. После этого правильным будет попробовать паску и только потом приступать к другим блюдам.

Связывают эту традицию с тем, что яйцо символизирует жизнь. К тому же значение яйца на Пасху принимает и другой вид: как из мертвой скорлупы появляется жизнь, так и Иисус вышел с гроба для Новой Жизни.

Если же на Пасху нужно идти в гости, то в подарок хозяевам преподносят куличи со стандартным в этот день приветствием "Христос Воскрес!". Ответить на приветствие нужно словами "Воистину Воскрес!".

В праздник нельзя предаваться грусти и унынию, поскольку Пасха – главный религиозный и наиболее торжественный праздник года.

Также до конца дня нельзя заниматься какой-либо работой. Все приготовления, уборку и ремонт нужно было закончить в течение Страстной недели. На Пасху же большой грех тратить время великого дня на домашний труд.

В столь светлый праздник стоит порадовать поздравлениями близких, отправиться на прогулку, посвятить все время общению с семьей и друзьями, а также отдыху.

Приметы:

  • если на Пасху ясно светит солнце, то через три дня будет непогода;
  • на Пасху дождь или облачно – будет урожай;
  • когда на Пасху спит хозяин – упадет пшеница, а если хозяйка - лен.

Ранее Українські Новини сообщали о том, куда пойти на Пасху в Киеве. А также как правильно завершить поститься.

При этом католики уже отпраздновали Пасху 21 апреля, а евреи отметили Песах 19 апреля.

Больше новостей о: Пасха Традиции Православный праздник Народные приметы Праздник сегодня Пасха-2019

Архив
Новости
Благодатный огонь из Иерусалима. Фото: Тарас Козуб
Фото дня: благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор 23:59
Зеленский ответил Путину: я не Бог, но готов встречаться в "нормандском формате" 23:32
За убытки "Укртелефильму" в почти 69 млн гривен НАБУ открыло уголовные дела на ряд лиц 22:46
Митрополит УПЦ Антоний и Вадим Новинский привезли в Украину благодатный огонь 22:05
Дом профсоюзов в Одессе. Фото:
Накануне годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов возле здания появилась шашлычная 22:00
больше новостей
Погода существенно осложнится и резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца месяца 06:00
Сегодня Великая суббота: традиции в пасхальную ночь и народные поверья 06:20
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
Пасхальные куличи-2019: самые вкусные и легкие способы приготовления глазури 06:00
Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура 19:43 Карикатура
больше новостей
ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей Антикоррупционного и Верховного судов 17:36 Документ
Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским 20:52
Владимир Зеленский. Скриншот: Владимир Зеленский/Facebook
Никаких "решал" от Зеленского в Украине нет и быть не может: новое видеообращение победителя выборов 13:57
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
Путин хочет выдавать паспорта РФ всем украинцам по упрощенной процедуре, - росСМИ 12:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok