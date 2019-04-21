Сегодня католическая Пасха: главные традиции и запреты праздника

Сегодня, 21 апреля, католики отмечают Воскресение Иисуса Христа, Пасху – важнейший церковный праздник года. Светлый праздник перехождения от смерти к жизни наполнен символическими элементами и традициями. О том, с какими обычаями проводят Пасху католики, расскажу Українські Новини.

Пасха для христиан является наиболее важным и торжественным религиозным праздником года. Так как праздник переходящий, ежегодно дата его проведения меняется и в 2019 году у христиан западного обряда выпадает на 21 апреля.

Праздник, установленный в честь воскресения Иисуса, отмечается с большим и наиболее торжественным церковным богослужением. Важным элементом праздника также является и пасхальный огонь – Благодатный.

По традиции перед началом богослужения зажигается Пасхал (особая свеча), огонь от которой раздается всем христианам. Зажженный в Иерусалиме огонь раздают в церкви других стран и дальше по крупным городам. Пламя всегда считается символом очищения, однако Благодатный огонь имеет значение "Света Божего" и просвещения.

Неотъемлемой частью праздника является трапеза из предварительно освященных символических продуктов. Одним из основных пасхальных атрибутов считается окрашенное яйцо. Объясняется это тем, что яйцо похоже на мертвый склеп, в котором, однако, заключена жизнь, способная явиться миру. В православии его использование связывается со священным преданием о императоре Тиберие, заявившем Марие Магдалине, что яйцо не может вдруг покраснеть, как и мертвый воскреснуть.

В странах Запада существует обычай прятать разноцветные пасхальные яйца, чтобы их искали дети. Обычно их оставляют в специально изготовленных "гнездах" или корзинках пасхального кролика, где можно было найти также и яйца из шоколада, конфеты и подарки.

Также к празднику обязательно подают кулич, который имеет роль праздничного хлеба и встречается лишь на праздник Пасхи в своем оригинальном виде. Изначально он имел вид пирамиды и символизировал Гроб Господень.

Считается, что приготовление ужина нужно закончить в Великий четверг, чтобы не отвлекаться от службы в Страстную пятницу. По правилам, саму трапезу нужно начинать сначала из яйца, затем кулича, после чего можно было переходить к мясу и к другим блюдам.

На Пасху считается тяжелым грехом заниматься какой-либо работой, ссориться, злиться. Весь благодатный и светлый день нужно посвятить исключительно празднованию Воскресения Христова в семейном кругу.

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