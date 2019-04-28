Великдень-2019: традиції дня і правила святкової трапези

Сьогодні, 28 квітня, православні християни відзначають велике релігійне свято – Світле Христове Воскресіння, Великдень. Щороку його дата припадає на різні дні, однак незмінних традицій дотримуються ідентично з року в рік. Про те, як провести день, дотримуючись усіх обряди, розкажуть Українські Новини.

Після страсного тижня, коли зі скорботою згадуються страждання Христа і встановлено безліч заборон, свято Великодня знаменує для християн торжество світла над темрявою, життя над смертю і проводиться в радісному настрої з традиційним урочистим столом після 48-денного Великого посту.

Рано-вранці потрібно відвідати церкву, де проводиться обряд освячення кошиків з підготовленими до свята пасками і крашанками (інші продукти додаються за бажанням), який символізує Божественне благословення і подяку Господу.

Після приходу з храму прийнято збиратися всією сім'єю за святковою трапезою. Починати варто з молитви – тільки після цього можна приступати до їжі.

Згідно зі звичаєм, спочатку потрібно з'їсти освячене в церкві яйце – частіше всього одне яйце розрізають на кожного члена сім'ї. Після цього правильним буде скуштувати паску і тільки потім приступати до інших страв.

Пов'язують цю традицію з тим, що яйце символізує життя. До того ж значення яйця на Великдень приймає інший вигляд: як з мертвої шкаралупи з'являється життя, так і Ісус вийшов з гробу для Нового Життя.

Якщо ж на Великдень потрібно йти в гості, то в подарунок господарям підносять паски зі стандартним у цей день привітанням "Христос Воскрес!". Відповісти на привітання потрібно словами "Воістину Воскрес!".

У свято не можна вдаватися до смутку та зневіри, оскільки Великдень – головне релігійне і найбільш урочисте свято року.

Також до кінця дня не можна займатися будь-якою роботою. Всі приготування, прибирання та ремонт потрібно було закінчити протягом Страсного тижня. А на Великдень великий гріх витрачати час великого дня на домашню працю.

У таке світле свято варто порадувати привітаннями близьких, відправитися на прогулянку, присвятити весь час спілкуванню з родиною і друзями, а також відпочинку.

Прикмети:

якщо на Великдень ясно світить сонце, то через три дні буде негода;

як на Великдень дощ або хмарно, буде врожай;

коли на Великдень спить господар – впаде пшениця, а якщо господиня - льон.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, куди піти на Великдень у Києві. А також як правильно завершити поститися.

При цьому католики вже відсвяткували Великдень 21 квітня, а євреї відзначили Песах 19 квітня.