Конец Великого поста-2019: как провести последние дни и правильно завершить пост

Сегодня, 27 апреля, заканчивается Великий пост, приуроченный к Пасхе. Установленный для духовной подготовки к празднику, его окончание знаменует пасхальная трапеза, которую, однако, стоит организовывать с осторожностью. О том, как провести последний день поста, расскажут Українські Новини.

Великий пост, начавшийся 11 марта и завершающийся 27 апреля, установлен Церковью для подготовки к самому важному религиозному празднику в году – Воскресению Господнему. Длительностью в 48 дней он поделен на 7 седмиц (недель), каждая и которых имеет свое особое духовное значение.

Считается, что пост – время для обновления и духовного очищения, а также осмысления грядущих почитаемых событий. Перед светлым праздником Пасхи христианин готовит себя к принятию подвига Христова.

В Великую субботу перед Пасхой традиционно проходит последний день поста, который, согласно его правилам, нужно провести в сухоядении, то есть употреблять в пищу только растительные продукты без предварительной термальной обработки. Даже те, кто изначально не соблюдал пост, стремятся принять его хотя бы в последний день.

Однако официально пост закончится лишь после утреней службы на Пасху. Поэтому и существует традиция начинать праздничную трапезу с куличей, после чего перейти к яйцам, а позже можно употреблять и мясо.

Большой ошибкой постящихся станет неумеренность во время пасхальной трапезы, поскольку после длительного ограничения ни в коем случае нельзя сразу переедать. Стоит дать организму постепенно привыкнуть к новому режиму.

Для тела станет большим стрессом резкий переход на тяжелую пищу после окончания поста, поэтому вводить продукты животного происхождения, специи, масло и любые жирные продукты в рацион стоит постепенно, со временем увеличивая их количество.

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