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19 апреля 2019, пятница, 06:00 575
Жизнь 2019-04-19T06:00:03+03:00
Українські Новини
Сегодня вечером евреи начнут отмечать праздник Песах

Сегодня вечером евреи начнут отмечать праздник Песах

Маца - главный атрибут Песаха. Фото il4u.org.il
Маца - главный атрибут Песаха. Фото il4u.org.il

Сегодня вечером, 19 апреля, евреи всего мира начнут отмечать один из своих самых главных праздников - Песах, о традициях которого ранее писали Українські Новини. Этот день знаменует освобождение еврейского народа из-под рабства.

Песах, или как еще называют праздник "еврейская Пасха", длится семь дней в Израиле и восемь за его пределами. Согласно еврейскому календарю, празднования начинаются на 14-й день весеннего месяца Нисан.

В первый и во второй вечер Песаха еврейские семьи собираются за праздничным столом, соблюдая древние традиции своего народа. Во время пасхальной трапезы - Седера - обязательным ритуалом является чтение специальной молитвы Агады, которая повествует об Исходе евреев из Египта.

Главный атрибут праздничного ужина - это маца. Также на столе должны присутствовать кошерное вино, соленая вода и тарелка с символическими блюдами, среди которых горькая зелень и салат из тертых яблок, орехов и фиников.

В период Песаха строго запрещено употреблять хамец или квасное.

В этом году 20, 26 и 27 апреля выходные, остальные пять дней Песаха полупраздничные дни.

Стоит отметить, что в воскресенье, 21 апреля, приходится католическая Пасха, а через неделю, 28 апреля, православная.

Христианская Пасха лишь символически связана с иудейской, а именно прочтением библейских текстов об Исходе евреев из Египта во время пасхального богослужения.

Жертвоприношение ягненка в христианских обрядах является прообразом добровольного самопожертвования Иисуса во искупление грехов мира.

Українські Новини ранее писали, как период перед Песахом связан с погодой и почему его в народе называют "еврейскими кучками".

Тем временем главный раввин Украины Моше Реувен Асман призвал иудеев прийти в Песах на выборы Президента 21 апреля, но проголосовать лишь после появления первых звезд в 20:54.

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