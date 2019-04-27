Сегодня Великая суббота: традиции в пасхальную ночь и народные поверья

Сегодня, 27 апреля, православные христиане отмечают Великую субботу Страстной седмицы, в которую вспоминается погребение Иисуса. В этот день принято совершать последние приготовления к Пасхе, однако существуют и особые традиции в пасхальную ночь. Об обычаях и поверьях расскажут Українські Новини.

В Великую субботу Церковь вспоминает погребение тела Иисуса и сошествие Его в ад. Считается, что Христос спустился в ад, разрушив его ворота, и освободил заключенные в нем души, среди которых находились и Адам с Евой.

В предпасхальную субботу принято совершать последние приготовления к празднику. В этот день традиционно окрашивают яйца, поскольку, если это сделать раньше, они будут менее свежими к Пасхе.

Одним из самых популярных цветов крашанок является красный, ведь напоминает кровь Иисуса. Не рекомендуется красить яйца в черный цвет, символизирующий кровь лукавого. А заготавливать пасхальных яиц нужно минимум 13. Число символизирует 12 апостолов, учеников Христовых, и самого Спасителя.

Раньше существовал обычай сливать содержимое яйца, окрашивать или расписывать его, а затем подвешивать рядом с иконой. Но традиция позабылась из-за приметы о том, что во время грома нечистый прячется в пустых писанках.

В ожидании великого праздника пекут куличи и выполняют традиции пасхальной ночи. Ночь на Пасху считается магической и, по традиции, спать в нее нежелательно. Одни связывают это с ночным бдением, проводимым в молитвах, подобно первым христианам, а другие считают, что, если расстелить постель, присниться нечистая сила или даже причинит вред. Хотя при этом бытует мнение, что нечисть бессильна в ночь перед Пасхой.

Также по народному поверью считается, что ведьмы, чародеи и различные мольфары ждут у церкви первого напева "Христос Воскрес", чтобы потянуть за ризы священника.

Еще со старых христианских времен всю ночь у окон горели свечи и лампадки, либо оставлялся огонь в печи.

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Тем временем уже отпраздновали Страстную пятницу и Чистый четверг.