подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
27 апреля 2019, суббота, 06:20 2962
Lifestyle 2019-04-27T06:39:00+03:00
Українські Новини
Сегодня Великая суббота: традиции в пасхальную ночь и народные поверья

Сегодня Великая суббота: традиции в пасхальную ночь и народные поверья

Ночь на Пасху считается магической. Фото: heaclub.ru
Ночь на Пасху считается магической. Фото: heaclub.ru

Сегодня, 27 апреля, православные христиане отмечают Великую субботу Страстной седмицы, в которую вспоминается погребение Иисуса. В этот день принято совершать последние приготовления к Пасхе, однако существуют и особые традиции в пасхальную ночь. Об обычаях и поверьях расскажут Українські Новини.

В Великую субботу Церковь вспоминает погребение тела Иисуса и сошествие Его в ад. Считается, что Христос спустился в ад, разрушив его ворота, и освободил заключенные в нем души, среди которых находились и Адам с Евой.

В предпасхальную субботу принято совершать последние приготовления к празднику. В этот день традиционно окрашивают яйца, поскольку, если это сделать раньше, они будут менее свежими к Пасхе.

Одним из самых популярных цветов крашанок является красный, ведь напоминает кровь Иисуса. Не рекомендуется красить яйца в черный цвет, символизирующий кровь лукавого. А заготавливать пасхальных яиц нужно минимум 13. Число символизирует 12 апостолов, учеников Христовых, и самого Спасителя.

Раньше существовал обычай сливать содержимое яйца, окрашивать или расписывать его, а затем подвешивать рядом с иконой. Но традиция позабылась из-за приметы о том, что во время грома нечистый прячется в пустых писанках.

В ожидании великого праздника пекут куличи и выполняют традиции пасхальной ночи. Ночь на Пасху считается магической и, по традиции, спать в нее нежелательно. Одни связывают это с ночным бдением, проводимым в молитвах, подобно первым христианам, а другие считают, что, если расстелить постель, присниться нечистая сила или даже причинит вред. Хотя при этом бытует мнение, что нечисть бессильна в ночь перед Пасхой.

Также по народному поверью считается, что ведьмы, чародеи и различные мольфары ждут у церкви первого напева "Христос Воскрес", чтобы потянуть за ризы священника.

Еще со старых христианских времен всю ночь у окон горели свечи и лампадки, либо оставлялся огонь в печи.

Ранее Українські Новини сообщали, как раскрасить писанки и крапанки: пошаговая инструкция и мастер-класс. А также о секретах приготовления паски.

Тем временем уже отпраздновали Страстную пятницу и Чистый четверг.

Больше новостей о: Пасха Традиции Страстная неделя Великая суббота Православный праздник Народные приметы Пасхальная неделя Праздник сегодня Пасха-2019 Пасхальная ночь

Архив
Новости
Самые позитивные люди живут в Парагвае и Панаме, - исследование 09:25
На Шри-Ланке произошла масштабная перестрелка: 6 детей и 9 взрослых погибли 09:00
Эксперт заверил, что дефицита дизтоплива не будет 08:30
В Киеве Subaru вылетел на тротуар, сбил пешехода и застрял на рельсах 08:10
НБУ повысил курс гривны на первый рабочий день после выходных 07:30
больше новостей
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Сегодня Страстная пятница: народные поверья и запреты в скорбный день 05:51
ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля 16:50 Исправлено
Это полный провал Порошенко: Путин впервые высказался о победе Зеленского 17:43
Рада в два раза увеличила штраф за незаконную вырубку леса 20:45
больше новостей
Строители Шулявского моста в Киеве вынуждены оставить работу и митинговать у здания АМКУ, – СМИ 18:20
Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским 20:52
ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля 16:50 Исправлено
Климпуш-Цинцадзе в марте получила командировочные в три раза больше оклада 14:56
Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский 16:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok