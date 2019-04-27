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27 квітня 2019, субота, 06:20 242
Lifestyle 2019-04-27T13:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Велика субота: традиції у великодню ніч і народні повір'я

Сьогодні Велика субота: традиції у великодню ніч і народні повір'я

Ніч на Великдень вважається магічною. Фото: heaclub.ru
Ніч на Великдень вважається магічною. Фото: heaclub.ru

Сьогодні, 27 квітня, православні християни відзначають Велику суботу Страсної седмиці, в яку згадується поховання Ісуса. У цей день прийнято здійснювати останні приготування до Великодня, однак існують і особливі традиції у великодню ніч. Про звичаї та повір'я розкажуть Українські Новини.

У Велику суботу Церква згадує поховання тіла Ісуса і зішестя Його в пекло. Вважається, що Христос спустився в пекло, зруйнувавши його ворота, і звільнив ув'язнені в ньому душі, серед яких були і Адам з Євою.

У передвеликодню суботу прийнято здійснювати останні приготування до свята. В цей день традиційно фарбують яйця, оскільки, якщо це зробити раніше, вони будуть менш свіжими до Великодня.

Одним з найпопулярніших кольорів крашанок червоний, адже нагадує кров Ісуса. Не рекомендується фарбувати яйця в чорний колір, що символізує кров лукавого. А заготовляти великодніх яєць потрібно мінімум 13. Число символізує 12 апостолів, учнів Христових, і самого Спасителя.

Раніше існував звичай зливати вміст яйця, фарбувати або розписувати його, а потім підвішувати поруч з іконою. Але традиція забулася через прикмету про те, що під час грому нечистий ховається у порожніх писанках.

В очікуванні великого свята печуть паски і виконують обряди пасхальної ночі. Ніч на Великдень вважається магічною і, за традицією, спати в неї небажано. Одні пов'язують це з нічними бдінням, проведеним в молитвах, подібно першим християнам, а інші вважають, що, якщо розстелити постіль, наснитися нечиста сила або навіть заподіє шкоди. Хоча при цьому існує думка, що нечисть безсила в ніч перед Великоднем.

Також за народним повір'ям вважається, що відьми, чародії і різні мольфари чекають біля церкви першого наспіву "Христос Воскрес", щоб потягнути за ризи священика.

Ще зі старих християнських часів всю ніч біля вікон горіли свічки і лампадки, або залишався вогонь у печі.

Раніше Українські Новини повідомляли, як розмалювати писанки та крапанки: покрокова інструкція та майстер-клас. А також про секрети приготування паски.

Тим часом вже відсвяткували Страсну п'ятницю і Чистий четвер.

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