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25 апреля 2019, четверг, 06:35 4123
Lifestyle 2019-04-25T07:16:05+03:00
Українські Новини
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника

Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника

Тайная вечеря. Фото: azbyka.ru
Тайная вечеря. Фото: azbyka.ru

Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий Четверг, празднуемый в течение Страстной недели. В народе чаще можно услышать название "Чистый Четверг", связанное с главной традицией большого праздника. О том, что нужно делать в праздник расскажут Українські Новини.

На Чистый четверг почитаются сразу несколько значимых событий из жизни Христа. Среди них и Тайная вечеря – последняя трапеза Иисуса со своими приближенными учениками 12 апостолами. Также в этот же день стал предателем Иуда, один из Его учеников, сговорившийся с фарисеями убить Господа.

Однако прежде всего вспоминается омовение Христом ног своим ученикам, как проявление любви и смирения. Именно из-за этого действа и зародилась традиция у христиан до восхода солнца заниматься всеми водными процедурами. Выполняется обычай для очищения себ как физического, так духовного, при этом в народе полагают, что вода в Чистый четверг способна снять усталость и тревоги.

Традиция чистить распространялась и на все хозяйство – убирали и мыли весь дом и двор, очищая его во всех значениях к празднику Пасхи.

Также очищаться водой обязательно нужно, так как, по поверью, из-за предательства Иуды в этот день освобождаются всяческое зло и всевозможные гады. Чтобы уберечь себя, нужно обязательно искупаться в праздник.

К столу на Воскресение Господне с особым трепетом заготавливалась соль. Для этого ее обжигали в печи, затем собирали и сохраняли до праздника.

На Великий четверг, как и в течение всей недели стоит сходить в церковь на богослужение. При этом из храма стоит унести свечу с зажженным огнем. Часто именно свечей, принесенной в этот день, коптили крест над дверью. Это устанавливалось как защита для всего дома от нечистого, от любого зла и дурного ока, а также и от пожаров.

Иногда сажу с получившегося креста даже соскребали и добавляли в святую воду. Получившееся пили для лечения болезней.

Как сообщали Українські Новини, в Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом.

Также вчера отметии Великую среду.

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