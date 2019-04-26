ЄС за направлення закону про мову у Венеціанську комісію до набуття чинності

Європейський Союз вважає, що українській владі варто направити закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на розгляд Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") до того, як він набуде чинності.

Про це повідомила речник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич на брифінгу в Брюсселі, передають Українські Новини.

"Ми знаємо, що український парламент прийняв закон про мову. Ми зараз очікуємо публікацію фінальної версії цього закону, щоб вивчити його зміст. Ви знаєте, що ми неодноразово підкреслювали, що українській владі варто направити закон про мови на розгляд Венеціанській комісії Ради Європи до того, як він набуде чинності", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис. Також Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.

Також з'явився список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.

Тим часом Верховний Суд назвав прийняття закону про мову "відновленням історичної справедливості"