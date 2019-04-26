підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
26 квітня 2019, пʼятниця, 14:29 30
ЗМІ 2019-04-26T22:15:05+03:00
Українські Новини
Закон про мову: що потрібно знати і як діяти власникам сайтів

Закон про мову: що потрібно знати і як діяти власникам сайтів

Ноутбук. Фото: studway
Ноутбук. Фото: studway

25 квітня Верховна Рада прийняла законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким власники сайтів і блогів повинні перекласти їх українською, якщо цієї мовної версії у сайту ще немає. Експерти розповіли, як правильно діяти, щоб полегшити процес створення української варіанціі, повідомляють "Аргументи і Факти".

Так, засновник перекладацької компанії "Профпереклад" Юрій Цвіркун, радить визначитися з воркфлоу: перекладач прямо в адмінці на сайті перекладає українською, або адмінка відправляє російські тексти, перекладач перекладає і відсилає їх назад, тобто як буде відбуватися обмін контентом для перекладу. Це потрібно автоматизувати. Далі потрібно визначити який текст важливий, а який - "для галочки". Якщо у вас є репутаційні тексти, їх важливо віддати на переклад людям, до того ж ідеальні кандидатури - люди, які щиро люблять мову. Неважливий текст можна віддати на машинний переклад з редактурою, зовсім неважливий - на машинний без редактури.

Щоб перевірити рівень фахівців, потрібно звернутися до професійного філолога української мови і попросити його розробити тести. Тестувати, даючи текст на переклад - дуже ресурсовитратно. Оптимально: тести на зразок "Обрати кращий варіант перекладу даної пропозиції", заточені під хитромудрі нюанси мови.

Також є спеціальний перекладацький софт, який накопичує пам'ять перекладу (наприклад, Trados). Чим більше тексту перекладається за його допомогою, тим більше готових слів і словосполучень пам'ятає програма і автоматом пропонує в текст.

Відносно вартості - розкид цін на ринку великий. Деякі компанії продають людський переклад, а насправді - відредагований машинний. Якісний людський переклад коштує від 50 до 60 копійок за слово. Для тексту в 5000 символів (приблизно 700 слів) - це 350 грн. Експерт не рекомендує звертатися в бюро перекладів, але попереджає, що знайти хорошого перекладача - складно.

Адвокат Дмитро Гадомський нагадує, що за новими правилами всі інтернет-ресурси, які надають послуги в Україні, повинні говорити державною мовою. За замовчуванням сторінки повинні завантажуватися українською. Сайт може мати опцію вибору додаткової мови, але тільки як альтернативу. Наповнення сайтів українською мовою повинно на 100% відповідати іншим мовам сайту.

Це ж правило поширюється і на сторінки компаній в соціальних мережах.

Державна служба з питань прав споживачів може видати припис про порушення вимог закону та накласти штраф в розмірі 5100-6800. Якщо припис не буде виконано, порушник заплатить штраф в розмірі 340 грн.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартам державної мови, яка буде встановлювати правопис. Також Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.

Крім того, з'явився список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.

Тим часом всі проекти постанов про скасування голосування Рада розгляне після травневих.

Більше новин про: Українська мова Закон про українську мову Сайти Закон про мову

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok