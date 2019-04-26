Закон про мову: що потрібно знати і як діяти власникам сайтів

25 квітня Верховна Рада прийняла законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким власники сайтів і блогів повинні перекласти їх українською, якщо цієї мовної версії у сайту ще немає. Експерти розповіли, як правильно діяти, щоб полегшити процес створення української варіанціі, повідомляють "Аргументи і Факти".

Так, засновник перекладацької компанії "Профпереклад" Юрій Цвіркун, радить визначитися з воркфлоу: перекладач прямо в адмінці на сайті перекладає українською, або адмінка відправляє російські тексти, перекладач перекладає і відсилає їх назад, тобто як буде відбуватися обмін контентом для перекладу. Це потрібно автоматизувати. Далі потрібно визначити який текст важливий, а який - "для галочки". Якщо у вас є репутаційні тексти, їх важливо віддати на переклад людям, до того ж ідеальні кандидатури - люди, які щиро люблять мову. Неважливий текст можна віддати на машинний переклад з редактурою, зовсім неважливий - на машинний без редактури.

Щоб перевірити рівень фахівців, потрібно звернутися до професійного філолога української мови і попросити його розробити тести. Тестувати, даючи текст на переклад - дуже ресурсовитратно. Оптимально: тести на зразок "Обрати кращий варіант перекладу даної пропозиції", заточені під хитромудрі нюанси мови.

Також є спеціальний перекладацький софт, який накопичує пам'ять перекладу (наприклад, Trados). Чим більше тексту перекладається за його допомогою, тим більше готових слів і словосполучень пам'ятає програма і автоматом пропонує в текст.

Відносно вартості - розкид цін на ринку великий. Деякі компанії продають людський переклад, а насправді - відредагований машинний. Якісний людський переклад коштує від 50 до 60 копійок за слово. Для тексту в 5000 символів (приблизно 700 слів) - це 350 грн. Експерт не рекомендує звертатися в бюро перекладів, але попереджає, що знайти хорошого перекладача - складно.

Адвокат Дмитро Гадомський нагадує, що за новими правилами всі інтернет-ресурси, які надають послуги в Україні, повинні говорити державною мовою. За замовчуванням сторінки повинні завантажуватися українською. Сайт може мати опцію вибору додаткової мови, але тільки як альтернативу. Наповнення сайтів українською мовою повинно на 100% відповідати іншим мовам сайту.

Це ж правило поширюється і на сторінки компаній в соціальних мережах.

Державна служба з питань прав споживачів може видати припис про порушення вимог закону та накласти штраф в розмірі 5100-6800. Якщо припис не буде виконано, порушник заплатить штраф в розмірі 340 грн.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартам державної мови, яка буде встановлювати правопис. Також Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.

Крім того, з'явився список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.

Тим часом всі проекти постанов про скасування голосування Рада розгляне після травневих.