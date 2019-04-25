Глава МЗС Угорщини Сійярто назвав мовний закон "неприйнятним"

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "неприйнятним" прийнятий 25 квітня Верховною радою "мовний закон". Про це повідомляє Mandiner.

За його словами, закон порушує права угорської меншини і відповідає баченню президента України Петра Порошенка, який, за словами Сійярто, просував "антиугорську політику".

Він висловив надію, що з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським "можна буде прояснити ситуацію з законами, що зачіпають права угорської громади".

Як повідомляли Українські Новини, Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.

Тим часом, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.

Також Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.