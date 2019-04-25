підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
25 квітня 2019, четвер, 22:14 61
Європа 2019-04-27T05:00:14+03:00
Українські Новини
Глава МЗС Угорщини Сійярто назвав мовний закон "неприйнятним"

Глава МЗС Угорщини Сійярто назвав мовний закон "неприйнятним"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: 2424.hu
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: 2424.hu

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "неприйнятним" прийнятий 25 квітня Верховною радою "мовний закон". Про це повідомляє Mandiner.

За його словами, закон порушує права угорської меншини і відповідає баченню президента України Петра Порошенка, який, за словами Сійярто, просував "антиугорську політику".

Він висловив надію, що з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським "можна буде прояснити ситуацію з законами, що зачіпають права угорської громади".

Як повідомляли Українські Новини, Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.

Тим часом, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.

Також Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

Більше новин про: Петер Сийярто Угорщина Мовний закон

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok