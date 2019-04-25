Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову

Президент Петро Порошенко має намір підписати закон про функціонування української мови як державного відразу ж, як тільки він надійде на підпис.

Про це Попрошенка написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Робота над мовним законом тривала кілька років. З нього прибрали і каральні інспекції та структури, які б могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. Підпишу закон, як тільки він надійде мені на підпис", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу.

Тим часом, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.