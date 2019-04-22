Порошенко заявил, что готов подписать закон об украинском языке

Президент Петр Порошенко намерен подписать закон об украинском языке в случае, если его примет Верховная Рада. Об этом он заявил, выступая в своем штабе после объявления результатов экзит-поллов.

"Наша команда будет защищать украинский язык. И дело не только в том, что мы уже сделали – квоты, песни, фильмы, радио, книги. Если Верховная Рада на следующей неделе примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что я как Президент буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу", - подчеркнул он.

Ранее председатель Парламента Андрей Парубий сообщил, что "принятие этого законопроекта обеспечит не менее 90 % украинского языка на общенациональных телеканалах; не менее 50 % названий газет и журналов на украинском языке; не менее 50 % названий книг на украинском языке в книжных магазинах и издательствах; украиноязычную образование".

Языковой законопроект: за унижение украинского языка оштрафуют, а чиновники получат сертификаты.

В Международный день родного языка, пользователи социальных сетей устроили флешмоб #МоваНаЧасі, целью которого является показать депутатам Верховной Рады, что закон о языке актуальный.

Принятие законопроекта о языке приведет к коррупции, дискриминации и расходам, – научно-экспертное управление Рады.