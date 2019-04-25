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25 квітня 2019, четвер, 14:34 30
Верховна Рада і партії 2019-04-26T09:45:11+03:00
Українські Новини
Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу

Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу

Верховна Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

За прийняття поправок до законопроекту №5670-д проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Поправка №53 про виключення норми про прирівнювання спроби запровадження офіційної двомовності в Україні до повалення конституційного ладу була озвучена головою комітету Ради з питань культури і духовності Миколою Княжицьким (фракція "Народний фронт") і прийнята на голосуванні.

В коментарі до поправці зазначається, що багатомовність не суперечить Конституції.

Також була прийнята поправка №59, яка виключає норму про прирівнювання публічного приниження української мови або нехтування її до наруги над символами України.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

Зеленський має намір ретельно проаналізувати закон про функціонування української мови на дотримання конституційних прав усіх українців після вступу на посаду Президента.

Тим часом Петро Порошенко заявив про намір підписати закон про українську мову в разі прийняття його Верховною Радою.

Також був оприлюднений список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.

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