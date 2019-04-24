ЦИК принял 107 проколов о результатах голосования и отправил один на уточнение

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на участках во втором туре выборов Президента 21 апреля от 107 из 199 окружных избирательных комиссий.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\nПротокол избирательного округа №77 был отправлен на уточнение.\r\nКроме того, были внесены изменения в сметы расходов окружных избирательных комиссий ряда территориальных избирательных округов.\r\nВ заседании комиссии объявлен перерыв до 10:00 25 апреля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 22 апреля ЦИК начала прием оригиналов протоколов с результатами голосования второго тура.\r\nЯвка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учетом заграничного округа).\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскому сильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.