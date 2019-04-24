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24 апреля 2019, среда, 20:04 180
Выборы 2019-04-24T20:04:18+03:00
Українські Новини
ЦИК принял 107 проколов о результатах голосования и отправил один на уточнение

ЦИК принял 107 проколов о результатах голосования и отправил один на уточнение

ЦИК.
ЦИК.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на участках во втором туре выборов Президента 21 апреля от 107 из 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Протокол избирательного округа №77 был отправлен на уточнение.

Кроме того, были внесены изменения в сметы расходов окружных избирательных комиссий ряда территориальных избирательных округов.

В заседании комиссии объявлен перерыв до 10:00 25 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, 22 апреля ЦИК начала прием оригиналов протоколов с результатами голосования второго тура.

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учетом заграничного округа).

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскому сильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

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