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23 апреля 2019, вторник, 19:32 97
Выборы 2019-04-23T19:34:05+03:00
Українські Новини
ЦИК принял оригинальные протоколы с результатами голосования от 77 из 199 комиссий

ЦИК принял оригинальные протоколы с результатами голосования от 77 из 199 комиссий

ЦИК.
ЦИК.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на участках во втором туре выборов Президента 21 апреля от 77 из 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"На 18:15 23 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 77 территориальных избирательных округов", - сказано в нем.

В заседании комиссии объявлен перерыв до 10:00 24 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, вчера, 22 апреля, ЦИК начала прием оригиналов протоколов с результатами голосования второго тура.

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учетом заграничного округа).

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскому сильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

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