Уходя, уходи: Порошенко обвинил Зеленского в решениях, которые его же команда и принимала

У Зеленского заявили, что Петр Порошенко обвиняет Владимира Зеленского в четырех скандальных решениях, которые его же команда и принимала.

Об этом написал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в Facebook, передают Українськi Новини.

"Уходя, уходи. Все как обычно в украинской политике. Президент после оглашения экзит-поллов протягивает одну руку, говоря, что признаёт победу Зеленского (а как не признать, разрыв в 3 раза), а другой – продолжает набирать в черпачок коричневую жижу и выливать её за шиворот Владимиру Александровичу", - написал Разумков.

По мнению спикера штаба Зеленского, "это уникальный случай, когда у власти виноваты не "папередники", а "наступники", которые еще даже не приступили к выполнению своих обязанностей".

"Первый черпачок. Решение суда по ПриватБанку. На протяжении нескольких лет команда президента пиарилась на том, что почти осуществила реформу судебной системы. Так вот, теперь этот "реформированный" президентом суд, принимает решение о том, что национализация банка была незаконной", - написал Разумков. По его мнению, принятие такого решения говорит о том, что либо кто-то из "кураторов АП по судам" договорился с Коломойским, либо так подложили свинью новому президенту, либо систему не смогли до конца реформировать, либо национализация была осуществлена с нарушениями процедур.

"Второй черпачок. Посыл от Порошенко о том, что надо защищать европейский выбор Украины от реваншистов. Не надо… Так как именно "фантастична команда президента" пыталась сделать спарринг-партнеров на выборах из отдельных их представителей, и именно Зеленский эту конструкцию поломал", - написал он.

По словам Разумкова, третий черпачок – это решения КС или "предсказания" Порошенко решений КС.

"Пётр Алексеевич прогнозирует, что суд отменит электронное декларирование и это приведет к потере безвиза… Вопрос, а кто делегировал в Конституционный суд этих судей? Не пока еще легитимный гарант Конституции? Не Рада, на которую до последнего времени у Порошенко было полное влияние? 6 судей квота президента, 6 – Рады и это пока их ответственность, а не новой власти", - написал спикер штаба Зеленского.

Он также назвал "настоящим реваншизмом от команды Порошенко" отмену статьи о незаконном обогащении.

"Четвертый черпачок. Про извинения. Тут Петр Алексеевич прав… Ждем. За Гладковских, за борды с Путиным, за оскорбления 73% избирателей страны, за отмену статьи о незаконном обогащении и за многое другое… Но ждать, видимо, нам долго", - написал представитель Зеленского.

Он прогнозирует, что будут и "новые черпачки".

"Знаем, что будут… Но не боимся. Это не легкий путь, который нам с вами придётся пройти. И у нас это получится, какие б палки нам в колеса не вставляли", - подчеркнул Разумков.

Как сообщали Українськi Новини, явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа). ЦИК прогнозирует, что результаты второго тура выборов Президента будут официально объявлены после праздников.

Уже в день выборов мировые лидеры начали поздравлять Зеленского с победой. В том числе Президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией".

Порошенко признал проигрыш Зеленскому на выборах Президента, но считает, что "войну" не проиграл. В частности, Порошенко пообещал сторонникам вернуться на Банковую "через год, так через год".

Тем временем, ЦИК получил 100% данных: за Зеленского в три раза больше голосов, чем за Порошенко.