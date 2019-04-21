подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
21 апреля 2019, воскресенье, 14:31 342
Происшествия 2019-04-21T15:24:15+03:00
Українські Новини
На Шри-Ланке произошло еще 2 взрыва: количество жертв достигло 190 человек

На Шри-Ланке произошло еще 2 взрыва: количество жертв достигло 190 человек

На Шри-Ланке, где в воскресенье, 21 апреля произошло 6 взрывов в церквях и отелях, произошло новых 2 взрыва. Местные СМИ сообщают о 190 погибших. Об этом сообщает местное издание Newsfirst и AFP.

Местом нового взрыва стал отель Tropical Inn в пригороде Коломбо, расположенный рядом со столичным зоопарком.

Сообщается о двух жертвах взрыва.

Следующий взрыв произошел около жилого комплекса в центре города.

Он стал восьмым с начала дня.

В результате взрыва, сообщила полиция, погибли три человека.

По предварительным данным властей, восьмой взрыв, так же как и седьмой, произошедший за полчаса до него, совершили смертники, прорвавшиеся через полицейское оцепление.

По неофициальным данным, которые приводят местные СМИ, погибли 190 человек, больше половины из них — в Негомбо. Официальные представители властей пока подтвердили гибель 156 человек. Общее количество раненых составляет около четырехсот человек. Власти сообщили, что среди погибших есть как минимум 35 иностранцев — постояльцы отелей, их национальность не уточняется.

Среди погибших есть также полицейские.

На Шри-Ланки будет комендантский час. Фото: twitter/AFPНа Шри-Ланке будет комендантский час. Фото: twitter/AFP

На Шри-Ланке объявлен комендантский час. Власти заявили, что он продлится с шести вечера до шести утра понедельника. Помимо этого, был перекрыт доступ к наиболее популярным мессенджерам и соцсетям. Местные жители сообщили, что сейчас на острове работает только Telegram. В теленовостях, по их словам, информации дается крайне мало — только количество взрывов и места, где они произошли.

Кроме того на острове отменили все ночные поезда.

В правительстве сообщили, что будут предприняты действия, чтобы остановить деятельность всех экстремистских групп в стране.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди обратилась к президенту Майтрипала Сиризена и премьер-министра Ранила Викремесингхе по телефону и выразила искренние соболезнования от имени индийского населения. Осуждая террористическую атаку, Моди отметила, что эти нападения являются еще одним печальным напоминанием о более серьезных вызовах, которые вызывает терроризм. Премьер-министр Моди предложила помощьШри-Ланке

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины проверяет, есть ли среди жертв на Шри-Ланке украинцы.

15 марта в Новой Зеландии неизвестные обстреляли две мечети: погибли не менее 27 человек.

Ранее произошел теракт в Питтсбургской синагоге, где 11 человек погибли

Больше новостей о: Взрывы Шри-Ланка Жертвы Теракт погибшие при взрыве Взрывы на Шри-Ланке

Архив
Новости
Зеленский и Порошенко. Выборы Президента 2019. Коллаж
Второй тур выборов Президента. Оn-line 15:39 Обновляется
Владимир Зеленский. Фото: facebook/ Дмитрий Разумков
В штабе "Зе" сообщили, что Зеленский оплатит штраф за демонстрацию своего бюллетеня 15:10
Зеленскому грозит штраф в 1700 гривен за показанный на камеру бюллетень 15:09
В некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспортов, - КИУ 15:08
Ночью будут заморозки до -4: прогноз погоды на понедельник 14:53
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Сегодня Вербное воскресенье: традиции и запреты праздника 06:00
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
больше новостей
Коломойский выиграл третий суд у НБУ 22:36
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На Донбассе боевики устроили провокации и лишились еще троих "бойцов" 08:01
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение 08:40
В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok