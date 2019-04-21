На Шри-Ланке произошло еще 2 взрыва: количество жертв достигло 190 человек

На Шри-Ланке, где в воскресенье, 21 апреля произошло 6 взрывов в церквях и отелях, произошло новых 2 взрыва. Местные СМИ сообщают о 190 погибших. Об этом сообщает местное издание Newsfirst и AFP.

Местом нового взрыва стал отель Tropical Inn в пригороде Коломбо, расположенный рядом со столичным зоопарком.

Сообщается о двух жертвах взрыва.

Следующий взрыв произошел около жилого комплекса в центре города.

Он стал восьмым с начала дня.

В результате взрыва, сообщила полиция, погибли три человека.

По предварительным данным властей, восьмой взрыв, так же как и седьмой, произошедший за полчаса до него, совершили смертники, прорвавшиеся через полицейское оцепление.

По неофициальным данным, которые приводят местные СМИ, погибли 190 человек, больше половины из них — в Негомбо. Официальные представители властей пока подтвердили гибель 156 человек. Общее количество раненых составляет около четырехсот человек. Власти сообщили, что среди погибших есть как минимум 35 иностранцев — постояльцы отелей, их национальность не уточняется.

Среди погибших есть также полицейские.

На Шри-Ланке будет комендантский час. Фото: twitter/AFP

На Шри-Ланке объявлен комендантский час. Власти заявили, что он продлится с шести вечера до шести утра понедельника. Помимо этого, был перекрыт доступ к наиболее популярным мессенджерам и соцсетям. Местные жители сообщили, что сейчас на острове работает только Telegram. В теленовостях, по их словам, информации дается крайне мало — только количество взрывов и места, где они произошли.

Кроме того на острове отменили все ночные поезда.

В правительстве сообщили, что будут предприняты действия, чтобы остановить деятельность всех экстремистских групп в стране.

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Как сообщали Українські Новини, МИД Украины проверяет, есть ли среди жертв на Шри-Ланке украинцы.

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