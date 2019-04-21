На Шри-Ланке произошло еще 2 взрыва: количество жертв достигло 190 человек

На Шри-Ланке, где в воскресенье, 21 апреля произошло 6 взрывов в церквях и отелях, произошло новых 2 взрыва. Местные СМИ сообщают о 190 погибших. Об этом сообщает местное издание Newsfirst и AFP.\r\nМестом нового взрыва стал отель Tropical Inn в пригороде Коломбо, расположенный рядом со столичным зоопарком.\r\nСообщается о двух жертвах взрыва.\r\nСледующий взрыв произошел около жилого комплекса в центре города.\r\nОн стал восьмым с начала дня.\r\nВ результате взрыва, сообщила полиция, погибли три человека.\r\nПо предварительным данным властей, восьмой взрыв, так же как и седьмой, произошедший за полчаса до него, совершили смертники, прорвавшиеся через полицейское оцепление.\r\n\r\nПо неофициальным данным, которые приводят местные СМИ, погибли 190 человек, больше половины из них — в Негомбо. Официальные представители властей пока подтвердили гибель 156 человек. Общее количество раненых составляет около четырехсот человек. Власти сообщили, что среди погибших есть как минимум 35 иностранцев — постояльцы отелей, их национальность не уточняется.\r\nСреди погибших есть также полицейские.\r\nНа Шри-Ланке будет комендантский час. Фото: twitter\/AFP\r\nНа Шри-Ланке объявлен комендантский час. Власти заявили, что он продлится с шести вечера до шести утра понедельника. Помимо этого, был перекрыт доступ к наиболее популярным мессенджерам и соцсетям. Местные жители сообщили, что сейчас на острове работает только Telegram. В теленовостях, по их словам, информации дается крайне мало — только количество взрывов и места, где они произошли.\r\nКроме того на острове отменили все ночные поезда.\r\nВ правительстве сообщили, что будут предприняты действия, чтобы остановить деятельность всех экстремистских групп в стране.\r\n\r\nИндийский премьер-министр Нарендра Моди обратилась к президенту Майтрипала Сиризена и премьер-министра Ранила Викремесингхе по телефону и выразила искренние соболезнования от имени индийского населения. Осуждая террористическую атаку, Моди отметила, что эти нападения являются еще одним печальным напоминанием о более серьезных вызовах, которые вызывает терроризм. Премьер-министр Моди предложила помощьШри-Ланке\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, МИД Украины проверяет, есть ли среди жертв на Шри-Ланке украинцы.\r\n15 марта в Новой Зеландии неизвестные обстреляли две мечети: погибли не менее 27 человек.\r\nРанее произошел теракт в Питтсбургской синагоге, где 11 человек погибли