Премьер Великобритании Мэй рассчитывает на тесное сотрудничество с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и заявила, что рассчитывает на тесное сотрудничество с ним.\r\nОб этом она написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Поздравляем Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы, и я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами", - написала Мэй.\r\nОна подчеркнула, что Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах.\r\nРанее Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Германию.\r\nТакже Европейский Союз поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.