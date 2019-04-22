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22 апреля 2019, понедельник, 15:21 367
Внешняя политика 2019-04-22T15:21:41+03:00
Українські Новини
Премьер Великобритании Мэй рассчитывает на тесное сотрудничество с Зеленским

Премьер Великобритании Мэй рассчитывает на тесное сотрудничество с Зеленским

Тереза Мэй. Фото: wikipedia.org
Тереза Мэй. Фото: wikipedia.org

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и заявила, что рассчитывает на тесное сотрудничество с ним.

Об этом она написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Поздравляем Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы, и я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами", - написала Мэй.

Она подчеркнула, что Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины.

Как сообщали Українськi Новини, премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах.

Ранее Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Германию.

Также Европейский Союз поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.

Больше новостей о: Тереза Мэй Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский

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