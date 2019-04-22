Парубий поздравил Зеленского с победой на выборах Президента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента.

Об этом он сообщил на заседании согласительного совета, передают Українські Новини.

"Я уважаю волю граждан и хочу поприветствовать Владимира Александровича с избранием на должность Президента, пожелать ему мудрости, твердости на пути Украинского государства, на том пути, который был избран для развития государства", - сказал Парубий.

Парубий также поприветствовал проведение выборов и отметил их демократичность и открытость.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.