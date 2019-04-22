Парубий поздравил Зеленского с победой на выборах Президента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента.\r\nОб этом он сообщил на заседании согласительного совета, передают Українські Новини.\r\n"Я уважаю волю граждан и хочу поприветствовать Владимира Александровича с избранием на должность Президента, пожелать ему мудрости, твердости на пути Украинского государства, на том пути, который был избран для развития государства", - сказал Парубий.\r\nПарубий также поприветствовал проведение выборов и отметил их демократичность и открытость.\r\nТакже посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".\r\nТем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.