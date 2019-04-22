Совет по финстабильности констатировал бесперебойную работу Приватбанка

Совет по финансовой стабильности провел внеочередное заседание с участием представителей Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития и констатирует бесперебойную работу Приватбанка, национализацию которого незаконной признал суд. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Члены совета обсудили потенциальное влияние на финансовую стабильность решения суда о незаконности национализации Приватбанка и договорились о дальнейших действиях.

Участники заседания констатировали, что после принятия решения Окружным административным судом Киева о неправомерности вывода неплатежеспособного Приватбанка с рынка ситуация остается спокойной и контролируемой.

Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами.

В то же время, соответствующее решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем.

Это решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами Приватбанка.

С учетом указанных рисков, участники Совета решили следующее: Национальный банк продолжит постоянно отслеживать состояние Приватбанка; НБУ, Минфин и ФГВФЛ будут добиваться максимальной открытости и прозрачности процесса обжалования решения суда; НБУ и Минфин обработают возможность снятия грифа "банковская тайна" с информации, касающейся неработающих кредитов (NPLs), а также операций, которые привели к появлению неработающих кредитов в государственных банках.

Как сообщали Українські Новини, НБУ предложил Совету финансовой стабильности обратиться в СНБО касательно отмены национализации Приватбанка.

При этом Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка".

НБУ хочет обжаловать отмену национализации Приватбанка.

При этом резких скачков гривны на новости об отмене национализации Приватбанка пока нет

В НБУ уверены, что из-за решения по Приватбанку сотрудничество с МВФ и ЕБРР усложнится.

Также в НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.

В свою очередь Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому. По его словам, решение в пользу бывшего владельца будет мощным ударом по сотрудничеству с МВФ.

Также Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.

Позже Коломойский выиграл третий суд у НБУ.

Ранее Коломойский заявил, что ему не нужен "Приватбанк", но он хочет вернуть себе $2 миллиарда капитала.