Резких скачков гривны на новости об отмене национализации Приватбанка пока нет, - банкиры

Новости о решении Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка не повлияли на курс гривны на межбанке.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили дилеры коммерческих банков.\r\n"Вчера гривна немного просела, копеек на 15. Сегодня с утра ситуация стабильна. Пока резких скачков не наблюдается", - сообщил представитель одного из крупнейших банков с иностранным капиталом, пожелавший остаться неназванным.\r\nПри этом дилер одного из крупнейших банков с украинским капиталом добавил, что пока рано паниковать, ведь решение принято судом первой инстанции.\r\n"Еще будет апелляция. Будем наблюдать ситуацию после второго тура выборов", - сказал он.\r\nПри этом банки отметили, что котировки на межбанке по состоянию на 11:00 были в пределах 26,88-26,93 UAH\/USD.\r\nВ ходе заседания СНБО 18 апреля глава НБУ Яков Смолий сообщил, что валютный курс начал реагировать на новости по Приватбанку.\r\nКурс гривны на межбанке в четверг снизился на 15 коп. до 26,85 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка".\r\nТем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.\r\nТакже в НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.