Резких скачков гривны на новости об отмене национализации Приватбанка пока нет, - банкиры

Новости о решении Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка не повлияли на курс гривны на межбанке.

Об этом Українським Новинам сообщили дилеры коммерческих банков.

"Вчера гривна немного просела, копеек на 15. Сегодня с утра ситуация стабильна. Пока резких скачков не наблюдается", - сообщил представитель одного из крупнейших банков с иностранным капиталом, пожелавший остаться неназванным.

При этом дилер одного из крупнейших банков с украинским капиталом добавил, что пока рано паниковать, ведь решение принято судом первой инстанции.

"Еще будет апелляция. Будем наблюдать ситуацию после второго тура выборов", - сказал он.

При этом банки отметили, что котировки на межбанке по состоянию на 11:00 были в пределах 26,88-26,93 UAH/USD.

В ходе заседания СНБО 18 апреля глава НБУ Яков Смолий сообщил, что валютный курс начал реагировать на новости по Приватбанку.

Курс гривны на межбанке в четверг снизился на 15 коп. до 26,85 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка".

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

Также в НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.