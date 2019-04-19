Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка"

Европейский Союз призывает суд воспользоваться выводами, изложенными в отчетах компании Kroll по результатам расследования деятельности Приватбанка.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой представительства ЕС в Украине, передают Українськi Новини.

"Сторона обвинения и судопроизводство должны полноценно воспользоваться выводами отчета специалистов Kroll на заказ НБУ. Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что в 2016 году международные партнеры поддержали решение правительства и Национального банка национализировать Приватбанк, и что этот шаг обеспечил жизнеспособность финучреждения.

"И хотя это требовало вливания около 160 млрд гривен средств украинских налогоплательщиков для восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность Приватбанка, защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны", - подчеркивают в представительстве ЕС.

Там подчеркивают, что европейские партнеры Украины приветствуют реформу корпоративного управления Приватбанка во главе с независимым наблюдательным советом и продолжают поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины.

Также отмечается важность усилий по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков.

Как сообщали Українськi Новини, вечером в четверг Президент Петр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны из-за данного решения суда.

Он поручил Национальному банку обеспечить Приватбанк наличными для бесперебойной работы.

Порошенко беспокоит "связка "Коломойский - Зеленский" и он готов принять меры.

Тем временем Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому.

Также Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.

В соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

В НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.