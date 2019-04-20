Из-за решения по Приватбанку сотрудничество с МВФ и ЕБРР усложнится, - НБУ

Решение о незаконности национализации Приватбанка, которое принял суд 18 апреля, затрудняет сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по итогам заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

Так, сообщается, что на данный момент ситуация остается спокойной и контролируемой.

"Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами", - говорится в сообщении.

Однако, такое решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем.

"Это решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных бывшими владельцами Приватбанка", - отметили в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко обсудил с госсекретарем США Помпео угрозы ренационализации Приватбанка.

Ранее в МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка.

Также, по данным банкиров, резких скачков гривны на новости об отмене национализации Приватбанка пока нет.