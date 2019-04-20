подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
20 апреля 2019, суббота, 13:55 1322
Экономика 2019-04-20T13:55:28+03:00
Українські Новини
Из-за решения по Приватбанку сотрудничество с МВФ и ЕБРР усложнится, - НБУ

Из-за решения по Приватбанку сотрудничество с МВФ и ЕБРР усложнится, - НБУ

Приватбанк. Фото: Приватбанк
Приватбанк. Фото: Приватбанк

Решение о незаконности национализации Приватбанка, которое принял суд 18 апреля, затрудняет сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по итогам заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

Так, сообщается, что на данный момент ситуация остается спокойной и контролируемой.

"Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами", - говорится в сообщении.

Однако, такое решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем.

"Это решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных бывшими владельцами Приватбанка", - отметили в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко обсудил с госсекретарем США Помпео угрозы ренационализации Приватбанка.

Ранее в МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка.

Также, по данным банкиров, резких скачков гривны на новости об отмене национализации Приватбанка пока нет.

Больше новостей о: НБУ МВФ Приватбанк Национализация Приватбанка

Архив
Новости
Мююлер рассказал, как из программы партии Трампа исчесзло "предоставление Украине летального оружия" 15:37
Табло в аэропорте Бельгии. Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium
В аэропортах Бельгии отныне пишут Kyiv вместо Kiev 14:59
В Запорожской области задержали 2 полицейских, которые вымогали взятки у торговцев металлоломом 14:40
У Гройсмана 5 помощников и 15 советников 14:25 Документ
Из-за решения по Приватбанку сотрудничество с МВФ и ЕБРР усложнится, - НБУ 13:55
больше новостей
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных 18:40
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03 Обновляется
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети
После дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского 21:27
больше новостей
Зеленский на дебатах сказал неправду о визитах в Россию с начала войны, - расследование 23:51 Инфографика
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекретили 16:04
Порошенко созвал СНБО из-за отмены национализации Приватбанка 20:32
Владимир Зеленский. Скриншот youtube/umn
Зеленский назвал боевиков повстанцами: соцсети и Порошенко возмутились 22:02
Порошенко посоветовал украинцам рожать больше 22:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok