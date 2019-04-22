Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах Президента

Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента-2019. Обращение бывшего лидера прессе направил его пресс-секретарь Юрий Кирасир. В своем письме Янукович винит Петра Порошенко за страдания украинского народа, выбор которого 21 апреля называет "мудрым". "КП в Украине" опубликовало заявление Януковича полностью.

"Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории.

Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край.

Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия.

Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий.

Сейчас перед Вами стоят нелегкие задачи. Главные – принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев.

Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям то, что объединяет, а не разделяет.

Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор. Украинцы доверились Вам и надеются на то, что Вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их.

Я желаю Вам крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов на Вашем высоком и ответственном посту Президента Украины", - сказано в письме 4-го президента.

Напомним, что огромный разрыв Зеленского и Порошенко увеличился по подсчетам 85% бюллетеней.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.