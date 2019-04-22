Из-за майских праздников и Пасхи оглашение официальных результатов выборов Президента может затянуться, - ЦИК

В ЦИК вечером 21 апреля предупредили, что подсчет голосов на выборах президента Украины, и, соответственно, официальное объявление результатов могут затянуться из-за длинных выходные на Пасху 2019 и последующих майских праздников, передает ТСН слова члена ЦИК Евгения Радченко.

"Пасха для украинцев – один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", – пожаловался Радченко.

При этом ориентировочной датой объявления результатов выборов 2019 он назвал 30 апреля. А предварительные результаты выборов по электронным протоколам, станут известны примерно через два-три дня.

Напомним, что ЦИК посчитала больше 70% бюллетеней и у Зеленского 73% голосов.

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.