Священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта во Львовской области

В то время, как в некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспорта, освятивший избирательный участок священник также пытался проголосовать без него во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українські Новини.

"На избирательном участке 460042, что в селе Пеняки Бродовского района (территориальный избирательный округ № 119), священник хотел проголосовать без паспорта", - говорится в сообщении.

Члены избирательной комиссии отказались выдать бюллетень.

Ранее этот священник освятил помещение для голосования.

Как сообщали Українськi Новини, полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 14:00 воскресенья.

Тем временем, в Тернопольской области внезапно умер избиратель, а в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.