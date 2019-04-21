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21 апреля 2019, воскресенье, 16:25 339
Выборы 2019-04-21T16:31:17+03:00
Українські Новини
Священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта во Львовской области

Священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта во Львовской области

Украинский паспорт. Фото: cеnsor.nеt
Украинский паспорт. Фото: cеnsor.nеt

В то время, как в некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспорта, освятивший избирательный участок священник также пытался проголосовать без него во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українські Новини.

"На избирательном участке 460042, что в селе Пеняки Бродовского района (территориальный избирательный округ № 119), священник хотел проголосовать без паспорта", - говорится в сообщении.

Члены избирательной комиссии отказались выдать бюллетень.

Ранее этот священник освятил помещение для голосования.

Как сообщали Українськi Новини, полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 14:00 воскресенья.

Тем временем, в Тернопольской области внезапно умер избиратель, а в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.

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