Священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта во Львовской области

В то время, как в некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспорта, освятивший избирательный участок священник также пытался проголосовать без него во Львовской области.\r\nОб этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українські Новини.\r\n"На избирательном участке 460042, что в селе Пеняки Бродовского района (территориальный избирательный округ № 119), священник хотел проголосовать без паспорта", - говорится в сообщении.\r\nЧлены избирательной комиссии отказались выдать бюллетень.\r\nРанее этот священник освятил помещение для голосования.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 14:00 воскресенья.\r\nТем временем, в Тернопольской области внезапно умер избиратель, а в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.