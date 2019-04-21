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21 апреля 2019, воскресенье, 16:07 901
Выборы 2019-04-21T16:13:34+03:00
Українські Новини
Под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде

Под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде

Велосипед. Фото: pixabay
Велосипед. Фото: pixabay

Полиция заявляет, что житель Кагарлика Киевской области украл 2 бюллетеня с избирательного участка и скрылся от правоохранителей на велосипеде.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передают Українськi Новини.

"Один из избирателей вместо того, чтоб кинуть бюллетень в урну, вышел с избирательного участка, сел на велосипед и уехал", - сказал он.

Полиция пришла к дому нарушителя, но тот отказался открывать дверь.

Через некоторое время к правоохранителям вышла жена преступника и отдала полиции не 1, а 2 бюллетеня.

Оказалось, что мужчина украл бюллетень еще во время первого тура голосования 31 марта.

Он объясняет свои действия тем, что хотел проверить бдительность членов избирательной комиссии.

В его отношении открыто уголовное производство по ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса.

Мужчине грозит до 2 лет ограничения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, 45,94% избирателей в 7 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента.

Тем временем, полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 14:00 воскресенья. Также во втором туре выборов Президента явка выше на 11:00.

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