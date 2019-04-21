Под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде

Полиция заявляет, что житель Кагарлика Киевской области украл 2 бюллетеня с избирательного участка и скрылся от правоохранителей на велосипеде.\r\nОб этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передают Українськi Новини.\r\n"Один из избирателей вместо того, чтоб кинуть бюллетень в урну, вышел с избирательного участка, сел на велосипед и уехал", - сказал он.\r\nПолиция пришла к дому нарушителя, но тот отказался открывать дверь.\r\nЧерез некоторое время к правоохранителям вышла жена преступника и отдала полиции не 1, а 2 бюллетеня.\r\nОказалось, что мужчина украл бюллетень еще во время первого тура голосования 31 марта.\r\nОн объясняет свои действия тем, что хотел проверить бдительность членов избирательной комиссии.\r\nВ его отношении открыто уголовное производство по ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса.\r\nМужчине грозит до 2 лет ограничения свободы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 45,94% избирателей в 7 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента.\r\nТем временем, полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 14:00 воскресенья. Также во втором туре выборов Президента явка выше на 11:00.