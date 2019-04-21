Нарушения на выборах стремительно растут, на 16:00 открыто 10 уголовных дел

После резкого роста нарушений по состоянию на 14:00, полиция получила на выборах Президента и открыла 10 уголовных производств по состоянию на 16:00.\r\nОб этом на брифинге сказал советник министр внутренних дел Зорян Шкиряк, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, открыто 10 уголовных дел, из которых 8 касаются незаконного использования бюллетеня и 2 - ложных сообщения о минировании.\r\nБольшинство нарушений фиксируются в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области внезапно умер избиратель, а в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.\r\nТакже в некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспортов.\r\nКроме того, под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде, а во Львовской области священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта.