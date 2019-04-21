Нарушения на выборах стремительно растут, на 16:00 открыто 10 уголовных дел

После резкого роста нарушений по состоянию на 14:00, полиция получила на выборах Президента и открыла 10 уголовных производств по состоянию на 16:00.

Об этом на брифинге сказал советник министр внутренних дел Зорян Шкиряк, передают Українськi Новини.

По его словам, открыто 10 уголовных дел, из которых 8 касаются незаконного использования бюллетеня и 2 - ложных сообщения о минировании.

Большинство нарушений фиксируются в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области внезапно умер избиратель, а в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.

Также в некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспортов.

Кроме того, под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде, а во Львовской области священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта.