В некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспортов, - КИУ

Комитет избирателей Украины (КИУ), заявивший, что на некоторых участках отсутствуют наблюдатели, констатирует, что в социальных сетях распространяется манипулятивная информация о заполнении избирательных бюллетеней.

Об этом говорится в сообщении КИУ, передают Українськi Новини.

"Указывается, что нужно не только проголосовать за одного из кандидатов, но и одновременно вычеркнуть фамилию другого или поставить другие отметки напротив его фамилии. Одно из таких сообщений в социальной сети Facebook получило более 35 тыс. распространений. КИУ отмечает, что подобные действия могут привести к признанию бюллетеней недействительными", - подчеркивается в нем.

Также сообщается, что в ряде регионов зафиксированы попытки выдачи бюллетеней избирателям без предъявления паспорта.

В Черновицкой области в селе Подворное (участок №259) обнаружены отдельные случаи, когда избирателям выдают бюллетени без паспортов.

После замечания со стороны официальных наблюдателей КИУ такая процедура была прекращена.

Однако члены комиссий указали, что у них в деревне так голосуют всегда.

На участке № 254 в селе Мамалыга, а также на участке №249 в селе Костичаны зафиксированы попытки выдачи бюллетеня на основании пенсионного удостоверения.

В Запорожье (участок №231076) избиратель требовал выдать ему бюллетень на основе загранпаспорта.

Ему отказали, произошел конфликт, вмешалась полиция, предоставив избирателю разъяснения относительно его прав.

Также в Запорожье наблюдатели КИУ фиксируют факты подвоза граждан к избирательным участкам.

По информации наблюдателей, подвоз избирателей осуществляют автомобили с лентами зеленого цвета.

Как сообщали Українськi Новини, полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах Президента по состоянию на 14:00 воскресенья.

Тем временем, в Тернопольской области внезапно умер избиратель, а в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.