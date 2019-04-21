Участок в Донецкой области не открылся из-за отказа членов комиссии выполнять свои обязанности

Центральная избирательная комиссия констатирует, что единственный не начавший свою работу избирательный участок в Лебединском (Донецкая область), не открылся из-за отказа членов комиссии выполнять свои обязанности.

Об этом сообщила председатель ЦИКа Татьяна Слипачук, передают Українськi Новини.

"Сегодня, за исключением одного участка, все участки открылись. Это участок №140379 округа №60. Этот участок находится на линии разграничения... Штабы дали кандидатуры в состав этой комиссии жителей Мариуполя, а это не очень короткое расстояние. Местонахождение этого участка стало причиной, почему эти лица отказываются исполнять свои функции", - сказала она.

Полиция рассматривает другие причины, почему члены участковой комиссии отказываются выполнять свои обязанности, но, по словам Слипачук, главной причиной является специфика региона и размещение участка на линии разграничения.

"Они не хотят ехать туда и выполнять функции, которые они обязаны исполнять", - сообщила председатель ЦИКа.

31 марта на этом участке решили проголосовать только 4 избирателя, во втором туре в список избирателей включены 192 гражданина.

ЦИК на данный момент работает с Донецкой областной государственной администрацией, чтобы этот участок мог открыться.

Как сообщали Українськi Новини, голосование во второму туре выборов Президента проходит с 08:00 до 20:00.

Проголосовать смогут 30,3 млн граждан, в том числе почти 0,5 млн украинцев за границей.

В избирательный бюллетень включены два кандидата: Владимир Зеленский (руководитель студии "Квартал 95") и Петр Порошенко (действующий Президент).

Победит тот из них, кто получит больше голосов, чем конкурент.

ЦИК обязан установить результаты выборов не позднее 1 мая.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

По состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.

Перед выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".

При этом в "день тишины" в полиции зафиксировали 262 нарушения избирательного процесса.