Участок в Донецкой области не открылся из-за отказа членов комиссии выполнять свои обязанности

Центральная избирательная комиссия констатирует, что единственный не начавший свою работу избирательный участок в Лебединском (Донецкая область), не открылся из-за отказа членов комиссии выполнять свои обязанности.\r\nОб этом сообщила председатель ЦИКа Татьяна Слипачук, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня, за исключением одного участка, все участки открылись. Это участок №140379 округа №60. Этот участок находится на линии разграничения... Штабы дали кандидатуры в состав этой комиссии жителей Мариуполя, а это не очень короткое расстояние. Местонахождение этого участка стало причиной, почему эти лица отказываются исполнять свои функции", - сказала она.\r\nПолиция рассматривает другие причины, почему члены участковой комиссии отказываются выполнять свои обязанности, но, по словам Слипачук, главной причиной является специфика региона и размещение участка на линии разграничения.\r\n"Они не хотят ехать туда и выполнять функции, которые они обязаны исполнять", - сообщила председатель ЦИКа.\r\n31 марта на этом участке решили проголосовать только 4 избирателя, во втором туре в список избирателей включены 192 гражданина.\r\nЦИК на данный момент работает с Донецкой областной государственной администрацией, чтобы этот участок мог открыться.\r\nКак сообщали Українськi Новини, голосование во второму туре выборов Президента проходит с 08:00 до 20:00.\r\nПроголосовать смогут 30,3 млн граждан, в том числе почти 0,5 млн украинцев за границей.\r\nВ избирательный бюллетень включены два кандидата: Владимир Зеленский (руководитель студии "Квартал 95") и Петр Порошенко (действующий Президент).\r\nПобедит тот из них, кто получит больше голосов, чем конкурент.\r\nЦИК обязан установить результаты выборов не позднее 1 мая.\r\nИнаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.\r\nПо состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.\r\nПеред выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".\r\nПри этом в "день тишины" в полиции зафиксировали 262 нарушения избирательного процесса.