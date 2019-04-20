НБУ установил курс гривны на послевыборный понедельник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 апреля, на 1,63 коп. до 26,8540 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 апреля, на 15,01 коп. до 26,8377 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3493,7801\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2685,3970\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2654,0206\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n240,0343\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1985\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n3021,0716\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу 19 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 16,51 коп. до 27,1277 UAH\/USD.\r\nТем временем, по словам банкиров, новости о решении Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка не повлияли на курс гривны на межбанке.\r\nКурс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг 18 апреля в пятницу 19 апреля укрепился на 3 коп. до 26,84 UAH\/USD.\r\nМеждународное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает. Также эксперты дали прогноз экономики на 4 месяца.