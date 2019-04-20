НБУ установил курс гривны на послевыборный понедельник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 апреля, на 1,63 коп. до 26,8540 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 апреля, на 15,01 коп. до 26,8377 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3493,7801 100 долларов США 2685,3970 100 швейцарских франков 2654,0206 1000 иен 240,0343 10 российских рублей 4,1985 100 евро 3021,0716

Как сообщали Українські Новини, в пятницу 19 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 16,51 коп. до 27,1277 UAH/USD.

Тем временем, по словам банкиров, новости о решении Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка не повлияли на курс гривны на межбанке.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг 18 апреля в пятницу 19 апреля укрепился на 3 коп. до 26,84 UAH/USD.

Международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает. Также эксперты дали прогноз экономики на 4 месяца.