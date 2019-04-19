Гривна на межбанке в пятницу укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 15 коп. в пятницу укрепился на 3 коп. до 26,84 UAH\/USD, а НБУ понизил курс гривны.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,91-26,94 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,80-26,83 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,71-26,75 UAH\/USD.\r\nВ среду НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,61% с 27,72 UAH\/USD до 26,72 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня, 19 апреля, в обменниках поднялся курс рубля.\r\nТем временем банкиры пока не прогнозируют резких скачков гривны на новости об отмене национализации Приватбанка.\r\nМеждународное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает. Также эксперты дали прогноз экономики на 4 месяца.\r\nКроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.