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19 апреля 2019, пятница, 17:29 46
Финансы 2019-04-19T17:39:57+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке в пятницу укрепилась

Гривна на межбанке в пятницу укрепилась

Гривны
Гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 15 коп. в пятницу укрепился на 3 коп. до 26,84 UAH/USD, а НБУ понизил курс гривны.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,91-26,94 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,80-26,83 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,71-26,75 UAH/USD.

В среду НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,61% с 27,72 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 19 апреля, в обменниках поднялся курс рубля.

Тем временем банкиры пока не прогнозируют резких скачков гривны на новости об отмене национализации Приватбанка.

Международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает. Также эксперты дали прогноз экономики на 4 месяца.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.

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