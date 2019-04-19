НБУ перед выборами резко понизил курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 апреля, на 15,01 коп. до 26,8377 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 апреля, на 3,47 коп. до 26,6876 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3491,6574\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2683,7655\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2652,4081\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n239,8885\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1889\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n3019,2362\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает. Также эксперты дали прогноз экономики на 4 месяца.\r\nКроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.\r\nВ марте население купило наличной валюты на 77,3 млн долларов больше, чем продало.\r\nТакже в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.\r\nВ обменниках 18 апреля после падения доллар снова начал резко дорожать.\r\n