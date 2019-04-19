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19 апреля 2019, пятница, 06:45 13
Финансы 2019-04-19T07:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ перед выборами резко понизил курс гривны

НБУ перед выборами резко понизил курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 апреля, на 15,01 коп. до 26,8377 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 апреля, на 3,47 коп. до 26,6876 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3491,6574
100 долларов США 2683,7655
100 швейцарских франков 2652,4081
1000 иен 239,8885
10 российских рублей 4,1889
100 евро 3019,2362

Как сообщали Українські Новини, международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает. Также эксперты дали прогноз экономики на 4 месяца.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.

В марте население купило наличной валюты на 77,3 млн долларов больше, чем продало.

Также в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.

В обменниках 18 апреля после падения доллар снова начал резко дорожать.

 

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