подписаться на рассылку
26.75 27.05
30 30.55
˟
19 апреля 2019, пятница, 10:05 47
Финансы 2019-04-19T10:14:52+03:00
Українські Новини
Перед выборами курс доллара в обменниках взлетел

Перед выборами курс доллара в обменниках взлетел

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 апреля на 16,51 коп. до 27,1277 UAH/USD, курс покупки - на 10,33 коп. до 26,7807 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,33 коп. до 30,0490 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,94 коп. до 30,5879 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7807 27,1277 30,0490 30,5879 3,72 4,31
Максимальный 26,9000 27,3800 30,2900 30,8000 4,10 5,00
Минимальный 26,4000 27,0000 29,0000 30,4000 2,50 4,19

Как сообщали Українські Новини, НБУ перед выборами резко понизил курс гривны.

Международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает. Также эксперты дали прогноз экономики на 4 месяца.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.

В марте население купило наличной валюты на 77,3 млн долларов больше, чем продало.

Также в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
В Канаде в горах исчезли трое известных альпинистов 10:15
Перед выборами курс доллара в обменниках взлетел 10:05
Янукович подарил Манафорту черную икру за $30-40 тысяч, — Мюллер 09:52
Пожар в Нотр-Даме: Международный олимпийский комитет выделит 500 тыс. евро на восстановление собора 09:48
За первые два месяца 2019 численность населения значительно сократилась 09:25
больше новостей
Антициклон Katharina резко изменит погоду в Украине: синоптик порадовала прогнозом 06:30 Карта
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных 18:40
Переоформить субсидию в мае должны будут пять категорий субсидиантов 06:01
Суд поставил жирную точку в деле Гонтаревой 06:00
Желтый уровень опасности из-за заморозков объявили в пяти областях 13:20
больше новостей
Россия запретила экспортировать нефть в Украину 15:17 Дополнено
"Нефтегаз" хочет повысить цену на газ до 9,71 гривен за куб с 1 мая 17:24
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекретили 16:04
Савченко и сигарета. Фото: buggybugler.info
Мой паспорт там: после освобождения Савченко пойдет голосовать в СИЗО 08:39
Власть должна не ругаться с соседями, а торговать на выгодных условиях, - Рабинович 11:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok