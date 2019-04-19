Перед выборами курс доллара в обменниках взлетел

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 апреля на 16,51 коп. до 27,1277 UAH\/USD, курс покупки - на 10,33 коп. до 26,7807 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 2,33 коп. до 30,0490 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 6,94 коп. до 30,5879 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,7807\r\n27,1277\r\n30,0490\r\n30,5879\r\n3,72\r\n4,31\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,9000\r\n27,3800\r\n30,2900\r\n30,8000\r\n4,10\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,4000\r\n27,0000\r\n29,0000\r\n30,4000\r\n2,50\r\n4,19\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ перед выборами резко понизил курс гривны.\r\nМеждународное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает. Также эксперты дали прогноз экономики на 4 месяца.\r\nКроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.\r\nВ марте население купило наличной валюты на 77,3 млн долларов больше, чем продало.\r\nТакже в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.