Перед выборами курс доллара в обменниках взлетел

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 апреля на 16,51 коп. до 27,1277 UAH/USD, курс покупки - на 10,33 коп. до 26,7807 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,33 коп. до 30,0490 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,94 коп. до 30,5879 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,7807 27,1277 30,0490 30,5879 3,72 4,31 Максимальный 26,9000 27,3800 30,2900 30,8000 4,10 5,00 Минимальный 26,4000 27,0000 29,0000 30,4000 2,50 4,19

Как сообщали Українські Новини, НБУ перед выборами резко понизил курс гривны.

Международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает. Также эксперты дали прогноз экономики на 4 месяца.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.

В марте население купило наличной валюты на 77,3 млн долларов больше, чем продало.

Также в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.