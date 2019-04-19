После дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского

Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети

Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети

Сегодня, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" состоялись неофициальные дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленського и Петра Порошенко. Соцсети бурно отреагировали на начало дебатов, и в лентах новостей буквально каждая новость - о дебатах и о наиболее упоминаемых политических темах.

22 тыс. человек присутствовали на дебатах на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Кандидаты в президенты обсуждали войну с Россией, коррупцию в органах власти.

Как сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончилисьисполнением гимна Украины.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

А Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".

Около 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".