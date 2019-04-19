Гладиаторский бой Порошенко и Зеленского: соцсети уже взорвались обсуждением дебатов на "Олимпийском"

Сегодня, 19 апреля, на НСК "Олимпийском" проходят дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Формат встречи предполагает выступления кандидатов по 5 минут и поочередные вопросы и ответы друг другу. \r\nСоцсети взорвались реакцией на дебаты кандидатов. Реакция людей разделилась почти поровну. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, что здесь можно посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко онлайн.\r\nСогласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.\r\n\r\nШтаб Зеленского уже заявил, что их кандидат не приедет. Хотя может передумать, - сообщает Павел Казарин.\r\nВ случае неявки Зеленского, Порошенко сможет использовать все эфирное время для агитации. Тогда с ним будут общаться журналисты НОТУ. Они заготовили к нему 20 вопросов. \r\nДебаты кандидатов будут модерировать главный редактор "Фактов ICTV", телеведущая Елена Фроляк и глава правления "Громадского радио", журналист Андрей Куликов. Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене именно Зеленского, сообщил ведущий программы Петр Демьянчук.